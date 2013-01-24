Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Магнитола с CD

    AZ328/12
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте
      -{discount-value}

      Магнитола с CD

      AZ328/12
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Магнитола с CD

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Магнитола с CD

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все boombox

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Магнитола с CD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Наслаждайтесь музыкой в любом месте

        • CD, MP3-CD, USB, FM
        • Аудиокассета
        • 2 Вт
        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

        Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

        Кассетная дека с автостопом

        Кассетная дека с автостопом

        Программирование 20 дорожек CD

        Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

        Технические характеристики

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • Флэш-накопитель USB
          Режимы воспроизведения дисков
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа
          Количество дек
          1
          Кассетная дека
          механическая
          Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
          • быстро назад/быстро вперед
          • предыдущая/следующая
          • повтор
          • вперемешку
          • запрограммированное воспроизведение
          • воспроизведение/пауза
          • стоп

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Антенна
          Антенна FM

        • Звук

          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)
          Выходная мощность
          2 x 1 Вт RMS

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          2

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Тип загрузчика
          сверху

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Питание

          Источник питания
          220—240  В
          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Количество батарей
          6
          Напряжение батареи
          1,5  В

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          шнур питания
          Прочее
          Краткое руководство пользователя
          Гарантия
          Гарантийная карточка

        • Размеры

          Глубина упаковки
          158  миллиметра
          Высота упаковки
          275  миллиметра
          Ширина упаковки
          326  миллиметра
          Вес брутто
          2,4  кг
          Глубина основного устройства
          240  миллиметра
          Высота основного устройства
          132  миллиметра
          Ширина основного устройства
          299  миллиметра
          Вес
          2  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться