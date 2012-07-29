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- Шнур питания сети переменного тока
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный сертификат
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Идеальная акустическая система для вашего мероприятия
Акустическая система AZP6/12 от Philips может использоваться как в качестве усилителя звука, так и мощности. Кроме того, система оснащена док-станцией для iPod/iPhone, CD-плеером и кассетной декой. Благодаря компактному размеру система идеально подходит для небольших мероприятий, таких как семинары и пр. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальная акустическая система для вашего мероприятия
Акустическая система AZP6/12 от Philips может использоваться как в качестве усилителя звука, так и мощности. Кроме того, система оснащена док-станцией для iPod/iPhone, CD-плеером и кассетной декой. Благодаря компактному размеру система идеально подходит для небольших мероприятий, таких как семинары и пр. Узнать обо всех преимуществах
Портативная акустическая система
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Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
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