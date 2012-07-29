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    Портативная акустическая система

    AZP6/12
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    • Идеальная акустическая система для вашего мероприятия Идеальная акустическая система для вашего мероприятия Идеальная акустическая система для вашего мероприятия
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      Портативная акустическая система

      AZP6/12
      Общая оценка / 5

      Идеальная акустическая система для вашего мероприятия

      Акустическая система AZP6/12 от Philips может использоваться как в качестве усилителя звука, так и мощности. Кроме того, система оснащена док-станцией для iPod/iPhone, CD-плеером и кассетной декой. Благодаря компактному размеру система идеально подходит для небольших мероприятий, таких как семинары и пр. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативная акустическая система

      Идеальная акустическая система для вашего мероприятия

      Акустическая система AZP6/12 от Philips может использоваться как в качестве усилителя звука, так и мощности. Кроме того, система оснащена док-станцией для iPod/iPhone, CD-плеером и кассетной декой. Благодаря компактному размеру система идеально подходит для небольших мероприятий, таких как семинары и пр. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативная акустическая система

        Портативная акустическая система

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        Идеальная акустическая система для вашего мероприятия

        • Док-станция для iPod/iPhone
        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

        Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        • Звук

          Выходная мощность
          Среднеквадратичная мощность 60 Вт (макс.)
          Улучшение звука
          • система bass reflex
          • Динамическое усиление басов
          • цифровое управление звуком
          • эхо
          Регулировка громкости
          поворотный

        • Громкоговорители

          Решетки АС
          металл
          Количество встроенных АС
          2
          Акустические системы
          НЧ-динамик и ВЧ-динамик полного диапазона

        • Подключения

          USB
          Порт USB
          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм
          Разъем для наушников 3,5 мм
          Да
          Вход/выход AUX
          Да
          Разъемы для микрофона — 2 шт.
          ¼ дюйма (6,3 мм)

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • воспроизведение/пауза
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующего / предыдущего альбома
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Режим воспроизведения кассеты
          • воспроизведение/пауза
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • запись
          Режим воспроизведения USB
          • воспроизведение/пауза
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующего / предыдущего альбома
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа

        • Комфорт

          Тип загрузчика
          лоток
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей с подсветкой
          выдвижная ручка и колесики
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литиевый аккумулятор (встроенный)
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Аксессуары

          Прочее
          • Инструкция по эксплуатации
          • Краткое руководство пользователя
          Кабели/подключение
          шнур питания
          Гарантия
          Гарантийный талон
          Микрофон
          Да

        • Размеры

          Вес, включая упаковку
          10,94  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          328 x 309 x 464  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          555 x 393 x 423 мм
          Вес продукта
          8,6  кг

        • Совместимость с iPod

          Совместимые продукты
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместимые продукты
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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