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Дисплей Q-Line

BDL3220QL/00
Общая оценка / 5
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
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    Дисплей Q-Line

    BDL3220QL/00
    Общая оценка / 5

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте свои рекламные материалы и информацию с невероятно четким изображением на этом современном и экологичном LED-дисплее. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для ситуаций, где нет места компромиссам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Дисплей Q-Line

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте свои рекламные материалы и информацию с невероятно четким изображением на этом современном и экологичном LED-дисплее. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для ситуаций, где нет места компромиссам. Узнать обо всех преимуществах

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте свои рекламные материалы и информацию с невероятно четким изображением на этом современном и экологичном LED-дисплее. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для ситуаций, где нет места компромиссам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Демонстрируйте свои рекламные материалы и информацию с невероятно четким изображением на этом современном и экологичном LED-дисплее. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для ситуаций, где нет места компромиссам. Узнать обо всех преимуществах

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      Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

      благодаря безупречному качеству изображения

      • 32"
      • Боковая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

      Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Гарантия на 3 года

      Гарантия на 3 года

      Никакого беспокойства благодаря глобальной гарантии сроком на 3 года. Наши сервисные центры по всему миру и быстрая обработка запросов гарантируют, что в случае неисправности (пусть это и маловероятно) мы найдем и устраним неполадку в кратчайшие сроки.

      Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

      Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

      Дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

      В светодиодном дисплее Philips AMVA применена передовая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую и живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран при использовании графических приложений с высокими требованиями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже в портретном режиме.

      Пакет ПО Smart Control

      Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

      Просто подключите дисплей и запустите потоковую передачу через DLNA

      Простая отправка и потоковая передача контента с мобильных устройств или из медиаплеера прямо на дисплей любого медиаустройства с поддержкой DLNA. Подключите каждое из устройств с помощью Ethernet-кабеля и управляйте контентом в режиме реального времени по локальной сети. Просто подключите дисплей и начните передачу контента.

      Воспроизведение медиафайлов с USB

      Воспроизводите медиафайлы через порт USB. Просто подключите накопитель USB и создавайте свой рекламный контент и транслируйте его там, где вам удобно. Благодаря широкому набору поддерживаемых медиаформатов этот мощный медиаплеер обеспечивает великолепное качество изображения и отличается универсальностью.

      Показывайте то, что нравится и когда хотите

      Вы можете с легкостью составить расписание для показа контента, чтобы ваши зрители смогли вовремя получить всю необходимую информацию. Комбинируйте и управляйте контентом, поступающим через разные источники сигнала — USB, VGA, DVI и HDMI. Для этого нужно лишь создать один или несколько списков воспроизведения и воспользоваться функцией расписания, которая позволяет управлять показом контента 24 часа в день, 7 дней в неделю.

      Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов

      Снижение количества электроэнергии, необходимого для работы устройства.

      Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

      Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        80  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        31,5  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        3 000:1
        Время отклика (типич.)
        6,5  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,12125 x 0,36375 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DVI-D
        • HDMI
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • USB
        • Компонентный (RCA)
        • Композитный (RCA)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        • SPDIF
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Комфорт

        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        Скрытое
        Возможность сетевого управления
        RS232
        Сквозной канал сигнала
        RS232

      • Размеры

        Ширина устройства
        745,0  миллиметра
        Высота устройства
        439,5  миллиметра
        Глубина устройства
        39,8  миллиметра
        Ширина рамки
        19 мм
        Вес продукта
        6,5  кг
        Крепление VESA
        200 x 100 мм
        Ширина коробки
        821,0  миллиметра
        Высота коробки
        557,0  миллиметра
        Глубина коробки
        119,0  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        9,0  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Относительная влажность
        5~90  %
        Среднее время между отказами
        60 000  часов

      • Мощность

        Потребление (в режиме работы)
        36 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Кабель VGA
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • XviD
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • Технология AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Прочее

        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Традиционный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • BSMI
        • CB
        • GOST

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Кабель VGA
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя

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