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    Дисплей Q-Line

    BDL4620QL/00
    Общая оценка / 5
    • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
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      Дисплей Q-Line

      BDL4620QL/00
      Общая оценка / 5

      Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

      Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Дисплей Q-Line

      Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

      Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

      Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

      Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Дисплей Q-Line

      Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

      Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

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        Дисплей Q-Line

        Итого:

        Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

        благодаря безупречному качеству изображения

        • 46"
        • Боковая светодиодная подсветка
        • Full-HD
        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Гарантия на 3 года

        Гарантия на 3 года

        Никакого беспокойства благодаря глобальной гарантии сроком на 3 года. Наши сервисные центры по всему миру и быстрая обработка запросов гарантируют, что в случае неисправности (пусть это и маловероятно) мы найдем и устраним неполадку в кратчайшие сроки.

        Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

        Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

        Дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

        В светодиодном дисплее Philips AMVA применена передовая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую и живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран при использовании графических приложений с высокими требованиями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

        Пакет ПО Smart Control

        Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

        Просто подключите дисплей и запустите потоковую передачу через DLNA

        Простая отправка и потоковая передача контента с мобильных устройств или из медиаплеера прямо на дисплей любого медиаустройства с поддержкой DLNA. Подключите каждое из устройств с помощью Ethernet-кабеля и управляйте контентом в режиме реального времени по локальной сети. Просто подключите дисплей и начните передачу контента.

        Воспроизведение медиафайлов с USB

        Воспроизводите медиафайлы через порт USB. Просто подключите накопитель USB и создавайте свой рекламный контент и транслируйте его там, где вам удобно. Благодаря широкому набору поддерживаемых медиаформатов этот мощный медиаплеер обеспечивает великолепное качество изображения и отличается универсальностью.

        Показывайте то, что нравится и когда хотите

        Вы можете с легкостью составить расписание для показа контента, чтобы ваши зрители смогли вовремя получить всю необходимую информацию. Комбинируйте и управляйте контентом, поступающим через разные источники сигнала — USB, VGA, DVI и HDMI. Для этого нужно лишь создать один или несколько списков воспроизведения и воспользоваться функцией расписания, которая позволяет управлять показом контента 24 часа в день, 7 дней в неделю.

        Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов

        Снижение количества электроэнергии, необходимого для работы устройства.

        Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

        Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          116,8  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          46  дюйма
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          350  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          4000:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Формат изображения
          16:9
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Шаг пикселей
          0,18 x 0,53 мм
          Цвета дисплея
          16,7 миллиона
          Обработка поверхности
          Антибликовое покрытие
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Подключения

          Видеовход
          • DVI-D
          • HDMI
          • VGA (аналоговый D-Sub)
          • USB
          • Компонентный (RCA)
          • Композитный (RCA)
          Аудиовход
          • Разъем 3,5 мм
          • Аудио левый/правый (RCA)
          Цифровой аудиовыход
          • SPDIF
          • Аудио левый/правый (RCA)
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

        • Функции управления

          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, низкая яркость
          Управление с клавиатуры
          Скрытое
          Возможность сетевого управления
          RS232
          Сквозной канал сигнала
          RS232

        • Размеры

          Ширина устройства
          1068,0  мм
          Высота устройства
          622,5  мм
          Глубина устройства
          38,8  мм
          Ширина рамки
          22 мм
          Вес продукта
          13,7  кг
          Крепление VESA
          400 x 400 мм
          Ширина коробки
          1164,0  мм
          Высота коробки
          768,0  мм
          Глубина коробки
          148,0  мм
          Вес, включая упаковку
          17,2  кг

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность
          20–80  %
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Питание

          Электропитание
          100 ~ 240 В перем. тока
          Потребление (в режиме работы)
          60 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x 7 Вт (среднеквадр.)

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель RS232
          • Кабель VGA
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Руководство пользователя на CD-ROM
          • Краткое руководство
          Подставка
          BM02542

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • 3G2
          • 3GP
          • ASF
          • ASX
          • AVI
          • DAT
          • DivX
          • F4V
          • FLV
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MOV
          • MP4
          • MPE
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • QT
          • TRP
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          • XviD
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • AC3
          • AIF
          • AIFF
          • Технология AMR
          • EC3
          • M4A
          • MP3
          • OGA
          • OGG
          • WAV
          • WMA

        • Прочее

          Гарантия
          По всему миру: 3 года
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Русский
          • Испанский
          • Турецкий
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класс B
          • CCC
          • RoHS
          • UL/cUL
          • C-Tick
          • BSMI
          • CB
          • GOST

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Кабель VGA
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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