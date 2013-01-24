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Светодиодный дисплей

BDL5531EL/00
Общая оценка / 5
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    Светодиодный дисплей

    BDL5531EL/00
    Общая оценка / 5

    Поразите аудиторию

    Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Светодиодный дисплей

    Поразите аудиторию

    Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

    Поразите аудиторию

    Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Светодиодный дисплей

    Поразите аудиторию

    Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы. Узнать обо всех преимуществах

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      Поразите аудиторию

      тонкой рамкой и светодиодным дисплеем Full HD

      • 140 см (55")
      • боковая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Боковая светодиодная подсветка

      Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.

      Панель 120 Гц

      Оцените удивительно четкое видеоизображение благодаря панели 120 Гц. Даже динамичные сцены фильмов будут четкими не размытыми, что усиливает впечатления от просмотра.

      Специальная подставка на задней панели для установки ПК

      Профессиональные ПК являются неотъемлемой частью большинства инсталляций. Довольно часто для их установки требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели монитора на задней панели предусмотрена специальная подставка для ПК, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет упорядочить кабели и придать им профессиональный вид.

      Усовершенствованная функция антипрогорания

      Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.

      Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий

      Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

      ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

      Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

      Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

      Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

      Датчик температуры определяет состояние устройства

      Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.

      Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу

      Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.

      Проходной вход VGA

      Создайте видеостену, подключив до 150 экранов через последовательное соединение VGA, и оцените непревзойденное качество изображения. Для установки видеостены не требуется особых усилий и дополнительного оборудования, но при этом она неизменно притягивает взгляды аудитории.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        138,6  см
        Диагональ экрана (в дюймах)
        54,6  дюйма
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        450  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1300:1
        Время отклика (типич.)
        12  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,21 x 0,63 мм
        Цвета дисплея
        1,06 млрд
        Техника отображения
        Панель 120 Гц
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Подключения

        ПК
        • Вход VGA D-Sub 15HD
        • Выход VGA D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • Выход RS232 D-sub9
        • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
        А/В вход
        • HDMI x1
        • Аудио (Л/П) x2
        • Композитный (BNC) x1
        • Компонентный RCA
        • Разъем S-video x1

      • Функции управления

        Размещение
        • Портретная
        • Ландшафтный
        Ячеечная матрица
        До 5 x 5
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • VGA
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ:
        Блокируемый
        Простая установка
        • Выход AC
        • Ручки для переноски
        • Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        • Датчик освещения Ambient
        • Smart Power
        Функции контроля безопасности:
        • Контроль нагрева
        • Датчик температуры
        Упаковка
        Коробка для многократного использования
        Возможность сетевого управления
        RS232
        Изображение в изображении
        PIP

      • Размеры

        Толщина рамки
        24,6 мм (0,95")
        Ширина устройства
        1259,8  мм
        Высота устройства
        732,1  мм
        Глубина устройства
        59  мм
        Ширина устройства (в дюймах)
        49,6  дюйма
        Высота устройства (в дюймах)
        28,8  дюйма
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,2  дюйма
        Крепление VESA
        200 x 400 мм

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0—40  °C
        Относительная влажность
        5—90  %
        Среднее время между отказами
        60 000  часов

      • Питание

        Потребление (в режиме работы)
        138 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 12 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство

      • Прочее

        Гарантия
        По всему миру: 3 года
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL
        • C-Tick

      • Технические характеристики

        Подсветка
        Боковая светодиодная подсветка

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Руководство пользователя на CD-ROM
      • Краткое руководство

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