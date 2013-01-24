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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    BDL5535QL/00
    Общая оценка / 5
    • Максимальное погружение в действие: дисплеи для общественных мест Максимальное погружение в действие: дисплеи для общественных мест Максимальное погружение в действие: дисплеи для общественных мест
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      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      BDL5535QL/00

      Максимальное погружение в действие: дисплеи для общественных мест

      Экологичное решение для демонстрации невероятно четкого изображения. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению вам гарантировано бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Максимальное погружение в действие: дисплеи для общественных мест

      Экологичное решение для демонстрации невероятно четкого изображения. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению вам гарантировано бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.

      Максимальное погружение в действие: дисплеи для общественных мест

      Экологичное решение для демонстрации невероятно четкого изображения. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению вам гарантировано бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Максимальное погружение в действие: дисплеи для общественных мест

      Экологичное решение для демонстрации невероятно четкого изображения. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению вам гарантировано бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.

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        Дисплей Q-Line

        Цена магазина Philips

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        Максимальное погружение в действие: дисплеи для общественных мест

        с фоновой подсветкой Ambilight

        • 55"
        • Прямая светодиодная подсветка
        • Full-HD
        Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

        Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

        Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!

        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

        Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

        Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

        Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

        Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

        SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

        Качественные медицинские изображения благодаря D-image

        Качественные медицинские изображения благодаря D-image

        D-image обеспечивает точную передачу медицинских изображений для изучения снимков и установки диагноза. Для предоставления достоверных данных наши профессиональные дисплеи проходят специальную настройку во время производства, что гарантирует воспроизведение черно-белых изображений оптимального качества. Новый уровень обслуживания пациентов благодаря D-image.

        Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

        Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

        Ambilight: совершенно новые впечатления от просмотра контента на дисплеях для общественных мест

        Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счет проекции светового ореола на стену по двум сторонам от дисплея для общественных мест. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          54,6  (дюймы)
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          350  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1200:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          6,5  мс
          Формат изображения
          16:9
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Шаг пикселей
          0,63 x 0,63 мм
          Цвета дисплея
          16,7 миллиона
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          138,7  см
          Подсветка Ambilight
          Двусторонняя
          DICOM
          Clinical D-image

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Подключения

          Видеовход
          • DVI-D
          • HDMI
          • Компонентный (RCA)
          • Композитный (RCA)
          • VGA (аналоговый D-Sub)
          Аудиовход
          • Разъем 3,5 мм
          • Аудио левый/правый (RCA)
          Цифровой аудиовыход
          • Аудио левый/правый (RCA)
          • Разъем 3,5 мм
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          Другие подключения
          USB

        • Комфорт

          Память
          • Доступ к внутренней памяти
          • 8 ГБ eMMC
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Ячеечная матрица
          До 15 x 15
          Запуск
          • Автоматическое включение по LAN
          • Задержка включения
          • Статус включения
          Окно загрузки
          Включение или выключение логотипа Philips
          Управление с клавиатуры
          • Блокируемый
          • Скрытое
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45
          • Один провод (HDMI-CEC)
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR

        • Размеры

          Ширина устройства
          1238,6  миллиметра
          Высота устройства
          711,1  миллиметра
          Глубина устройства
          59,9  миллиметра
          Ширина рамки
          12,6 (сверху, слева, справа) / 14,5 (снизу) мм
          Ширина устройства (в дюймах)
          48,76  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          28  (дюймы)
          Глубина устройства (в дюймах)
          2,36  (дюймы)
          Крепление VESA
          400 x 400 мм, 400 x 200 мм, M6
          Вес продукта
          16  кг
          Вес изделия (фунты)
          35,27  фунта

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          5~40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность
          20–80  %
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Питание

          Потребление (в режиме работы)
          141 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
          Электропитание
          100 ~ 240 В перем. тока
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,5 Вт

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • 3G2
          • 3GP
          • ASF
          • ASX
          • AVI
          • DAT
          • DivX
          • F4V
          • FLV
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MOV
          • MP4
          • MPE
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • QT
          • TRP
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          • XviD
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • AC3
          • AIF
          • AIFF
          • Технология AMR
          • EC3
          • M4A
          • MP3
          • OGA
          • OGG
          • WAV
          • WMA

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель RS232
          • Кабель VGA
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
          • Краткое руководство пользователя

        • Прочее

          Гарантия
          Гарантия на 3 года
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          • Испанский
          • Традиционный китайский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • CCC
          • UL/cUL
          • C-Tick
          • BSMI
          • CB
          • GOST
          • CECP
          • EPA

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Кабель VGA
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя

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