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Больше не доступен
BDM4350UC/00
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Функция Philips MultiView позволяет воспроизводить контент с разрешением Full HD с четырех источников на экране профессионального дисплея 4K UHD. Режим "Изображение рядом с изображением" (PbP) обеспечивает просмотр четырех систем на одном экране, что подойдет для диспетчерских и охранных пунктов. Это также позволяет одновременную работу на двух ноутбуках для повышения производительности. Режим "Картинка-в-картинке" (PiP) позволит одновременно в прямом эфире смотреть футбольный матч и работать за компьютером.
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