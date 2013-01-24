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    Кронштейн крепления клиента

    BS8B2325B/00
    Общая оценка / 5
    • Удобная организация рабочего пространства Удобная организация рабочего пространства Удобная организация рабочего пространства
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      Кронштейн крепления клиента

      BS8B2325B/00
      Общая оценка / 5

      Удобная организация рабочего пространства

      Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Кронштейн крепления клиента

      Удобная организация рабочего пространства

      Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах

      Удобная организация рабочего пространства

      Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Кронштейн крепления клиента

      Удобная организация рабочего пространства

      Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах

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        Кронштейн крепления клиента

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Удобная организация рабочего пространства

        • для Philips SmartErgoBase

        Удобное решение "все в одном"

        Кронштейн крепления клиента представляет собой простое и экономичное решение и позволяет организовать универсальное рабочее место без спутанных проводов для удобного доступа к компьютеру. Эффективное использование ограниченного пространства.

        Легко устанавливать и использовать

        Кронштейн крепления клиента идеально подходит к отмеченной наградами подставке для монитора Philips SmartErgoBase для коммерческого использования. Удобная установка ПК и тонких клиентов.

        Универсальный стандарт крепления VESA 100 мм

        Монтажные отверстия крепления отраслевого стандарта VESA обеспечивают совместимость с большинством компактных ПК и тонких клиентов.

        Широкие возможности регулировки для эргономичности

        Продуманная конструкция кронштейна крепления клиента обеспечивает эргономичность и широкие возможности регулировки при установке на Philips SmartErgoBase (регулировка по высоте, вращение, наклон).

        Технические характеристики

        • Комфорт

          Крепление VESA
          100 x 100 мм

        • Размеры

          изделия (ШxВxГ)
          120 x 120 x 21  миллиметра
          Одна единица в упаковке
          156 x 60 x 131  миллиметра

        • Вес

          Изделие
          0,193  кг
          Одна единица в упаковке
          0,25  кг
          Максимальная нагрузка (кг)
          5 кг

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          от 0 °C до 40 °C  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 °C до 60 °C  °C
          Относительная влажность
          20–80  %
          Высота
          Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
          Срок службы
          3 года

        • Забота об окружающей среде

          Окружающая среда и электроэнергия
          RoHS
          Упаковка пригодна для вторичной переработки
          100  %

        • Корпус

          цвет
          Черный
          Отделка
          Текстура

        • Совместимость изделия

          Совместимые продукты
          Подставка Philips с регулировкой высоты для 230B8***, 241B8****, 252B9****

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