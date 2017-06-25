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Больше не доступен
BT2200B/00
Акустическая система, которая живет в вашем ритме
Эту прочную и водонепроницаемую беспроводную акустическую систему можно брать с собой куда угодно — абсолютно в любую погоду. Она отличается как высокой мощностью звучания, так и надежностью корпуса.
Bluetooth®
Встроенный микрофон для вызовов
Аккумулятор
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Прочная, водонепроницаемая, плавучая конструкция — создано для работы на улице
1.0
из 5
1
Отзыв
Сергей
25/06/2017
Україна
НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ!!!
Купил в Комфи сыну на подарок. Спустя полгода при ОЧЕНЬ редком использовании перестала брать зарядку...
Этот отзыв про BT2200B портативная беспроводная АС
Этот отзыв про BT2200B портативная беспроводная АС