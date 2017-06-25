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Больше не доступен

портативная беспроводная АС

BT2200B/00

1

| (1) Отзыв

Акустическая система, которая живет в вашем ритме

Эту прочную и водонепроницаемую беспроводную акустическую систему можно брать с собой куда угодно — абсолютно в любую погоду. Она отличается как высокой мощностью звучания, так и надежностью корпуса.

Посмотреть все преимущества

Акустическая система, которая живет в вашем ритме

  • Bluetooth®

  • Встроенный микрофон для вызовов

  • Аккумулятор

Используйте ремешок для переноски устройства

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Прочная, водонепроницаемая, плавучая конструкция — создано для работы на улице

Прочная, водонепроницаемая, плавучая конструкция — создано для работы на улице

Технические характеристики

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Отзывы

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1.0

из 5

1

Отзыв

5
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2

25/06/2017

Україна

Україна

НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ!!!

Купил в Комфи сыну на подарок. Спустя полгода при ОЧЕНЬ редком использовании перестала брать зарядку...

Этот отзыв про BT2200B портативная беспроводная АС

Этот отзыв про BT2200B портативная беспроводная АС

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