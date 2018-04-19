КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Фотографія виробу спереду
  • Детальна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія упаковки
  • Первинне зображення
  • Фотографія виробу спереду
  • Детальна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія упаковки
  • Первинне зображення

Більше не доступний

Бездротовий портативний гучномовець

BT2200B/00

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Гучномовець, який відповідає Вашому ритму життя

Цей міцний та водонепроникний портативний бездротовий гучномовець можна брати із собою будь-куди та в будь-яку погоду. Він такий же потужний, як і міцний.

Переглянути всі переваги

Гучномовець, який відповідає Вашому ритму життя

  • Bluetooth®

  • Вбудований мікрофон для викликів

  • Акумуляторна батарея

Можливість використання власного ремінця для носіння будь-куди

Бездротова передача музики через Bluetooth

Бездротова передача музики через Bluetooth

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Міцна, водонепроникна та плаваюча конструкція – створено для використання на вулиці

Міцна, водонепроникна та плаваюча конструкція – створено для використання на вулиці

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції