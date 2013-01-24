Інші елементи комплектації
- Кабель USB для заряджання з комп’ютера
- Гарантійний талон
- Короткий посібник зі встановлення
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Бездротовий портативний гучномовець
Ціна магазину Philips
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Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. У цьому гучномовцю запобігання спотворенню відбувається через спеціальну інтегральну схему обмежувача аудіо. Це дозволяє контролювати музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігати максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається.
Відтворюйте музику так гучно, як бажаєте, у будь-який час і в будь-якому місці. Вбудована акумуляторна батарея дозволяє слухати музику без заплутаних кабелів та незручного пошуку розетки. Насолоджуйтеся чудовою музикою зі свободою руху.
Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.
Міцна, водонепроникна та плаваюча конструкція – створено для використання на вулиці
Сумісність
Під'єднання
Зручність
Звук
Гучномовці
Потужність
Аксесуари
Розміри