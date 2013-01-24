Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення

Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. У цьому гучномовцю запобігання спотворенню відбувається через спеціальну інтегральну схему обмежувача аудіо. Це дозволяє контролювати музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігати максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається.