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    Бездротовий портативний гучномовець

    BT2200B/00
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    • Гучномовець, який відповідає Вашому ритму життя Гучномовець, який відповідає Вашому ритму життя Гучномовець, який відповідає Вашому ритму життя
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      Бездротовий портативний гучномовець

      BT2200B/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Бездротовий портативний гучномовець

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Гучномовець, який відповідає Вашому ритму життя

        • Bluetooth®
        • Вбудований мікрофон для викликів
        • Акумуляторна батарея
        Бездротова передача музики через Bluetooth

        Бездротова передача музики через Bluetooth

        Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

        Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення

        Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення

        Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. У цьому гучномовцю запобігання спотворенню відбувається через спеціальну інтегральну схему обмежувача аудіо. Це дозволяє контролювати музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігати максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається.

        Вбудована акумуляторна батарея для відтворення музики будь-де

        Вбудована акумуляторна батарея для відтворення музики будь-де

        Відтворюйте музику так гучно, як бажаєте, у будь-який час і в будь-якому місці. Вбудована акумуляторна батарея дозволяє слухати музику без заплутаних кабелів та незручного пошуку розетки. Насолоджуйтеся чудовою музикою зі свободою руху.

        Аудіовхід для легкого під’єднання до практично будь-якого електропристрою

        Аудіовхід для легкого під’єднання до практично будь-якого електропристрою

        Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"

        Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

        Міцна, водонепроникна та плаваюча конструкція – створено для використання на вулиці

        Міцна, водонепроникна та плаваюча конструкція – створено для використання на вулиці

        Технічні характеристики

        • Сумісність

          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • new iPad
          • iPad mini
          • iPad із точковим дисплеєм
          • iPad Air
          • iPad Air 2
          • iPad mini 2
          • iPad mini 3
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPhone 5C
          • iPhone 5S
          • iPhone 6
          • iPhone 6 Plus
          iPod touch
          3-є покоління або пізніше
          Планшети та смартфони Android
          із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії
          сумісність із
          Bluetooth 4.0 або старішої версії
          інші пристрої з підтримкою Bluetooth
          Так

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Діапазон Bluetooth
          10 м на лінії прямого бачення
          Аудіовхід (3,5 мм)
          Так

        • Зручність

          Водонепроникність
          IPX6
          Вбудований мікрофон
          для конференцій через гучномовець

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          2,8 Вт
          Звукова система
          Моно

        • Гучномовці

          Динаміки
          1 x 1,6 дюйма

        • Потужність

          Час роботи від батареї
          5  год.
          Тип батареї
          літій-полімерна (вбудована)

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Кабель USB для заряджання з комп’ютера
          • Гарантійний талон
          • Короткий посібник зі встановлення

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          107 x 58 x 69  мм
          Вага виробу
          0,2  кг
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          112 x 73 x 167 мм
          Вага з упаковкою
          0,35  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Кабель USB для заряджання з комп’ютера
        • Гарантійний талон
        • Короткий посібник зі встановлення

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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