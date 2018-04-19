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Гучномовець, який відповідає Вашому ритму життя
Цей міцний та водонепроникний портативний бездротовий гучномовець можна брати із собою будь-куди та в будь-яку погоду. Він такий же потужний, як і міцний.
Bluetooth®
Вбудований мікрофон для викликів
Акумуляторна батарея
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Міцна, водонепроникна та плаваюча конструкція – створено для використання на вулиці
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy