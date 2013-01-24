Другие продукты в комплекте
- Кабель USB для зарядки от ПК
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой
Великолепное звучание в тонком корпусе, который помещается где угодно. Сочетание стильного дизайна и алюминиевого переключателя обеспечивает отменное качество. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой
Великолепное звучание в тонком корпусе, который помещается где угодно. Сочетание стильного дизайна и алюминиевого переключателя обеспечивает отменное качество. Узнать обо всех преимуществах
Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой
Великолепное звучание в тонком корпусе, который помещается где угодно. Сочетание стильного дизайна и алюминиевого переключателя обеспечивает отменное качество. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой
Великолепное звучание в тонком корпусе, который помещается где угодно. Сочетание стильного дизайна и алюминиевого переключателя обеспечивает отменное качество. Узнать обо всех преимуществах
портативная беспроводная АС
Цена магазина Philips
Итого:
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. АС оснащены специальным микрочипом для антиклиппинга. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.
Благодаря встроенному микрофону эту АС от Philips можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через громкоговоритель. Отличный вариант для любого случая — и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.
Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.
Совместимость
Подключения
Комфорт
Звук
Громкоговорители
Питание
Аксессуары
Размеры