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    Philips wireless portable speaker BT2500W Bluetooth® Built-in microphone for calls Rechargeable battery 3W

    BT2500W/00
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      Philips wireless portable speaker BT2500W Bluetooth® Built-in microphone for calls Rechargeable battery 3W

      BT2500W/00

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips wireless portable speaker BT2500W Bluetooth® Built-in microphone for calls Rechargeable battery 3W

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips wireless portable speaker BT2500W Bluetooth® Built-in microphone for calls Rechargeable battery 3W

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