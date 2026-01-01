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Больше не доступен

портативная беспроводная АС

BT55W/00

Великолепный звук в компактном корпусе

Двигайтесь в ритме любимых мелодий: портативная компактная АС воспроизводит музыку в беспроводном потоковом режиме. Устройство представлено в нескольких стильных цветовых вариантах — выберите тот, который подойдет именно вам. Благодаря встроенному аккумулятору вы сможете прослушивать музыку в любом месте и в любое время.

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Великолепный звук в компактном корпусе

  • Bluetooth®

  • Аккумулятор

  • 2 Вт

Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Вы можете без проводов прослушивать на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Технические характеристики

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