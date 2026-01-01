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Больше не доступен
BT55W/00
Великолепный звук в компактном корпусе
Двигайтесь в ритме любимых мелодий: портативная компактная АС воспроизводит музыку в беспроводном потоковом режиме. Устройство представлено в нескольких стильных цветовых вариантах — выберите тот, который подойдет именно вам. Благодаря встроенному аккумулятору вы сможете прослушивать музыку в любом месте и в любое время.
Bluetooth®
Аккумулятор
2 Вт
Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.
Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Вы можете без проводов прослушивать на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
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