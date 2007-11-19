Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    система развлечений с док-станцией

    BTM630/12
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    • Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth® Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth® Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth®
      -{discount-value}
      Bluetooth

      система развлечений с док-станцией

      BTM630/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth®

      Микросистема Hi-Fi BTM630 с технологией Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с мобильного телефона и компьютера без использования проводов. Функции аудиосистемы включают в себя встроенный микрофон для звонков hands-free и переключения между режимами вызова и воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      система развлечений с док-станцией

      Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth®

      Микросистема Hi-Fi BTM630 с технологией Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с мобильного телефона и компьютера без использования проводов. Функции аудиосистемы включают в себя встроенный микрофон для звонков hands-free и переключения между режимами вызова и воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        система развлечений с док-станцией

        система развлечений с док-станцией

        - {discount-value}

        Итого:

        recurring payment

        Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth®

        • Bluetooth
        • Слот для USB и карт памяти SD
        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

        Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA

        Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA

        Благодаря широким возможностям работы с данными, так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB или слот для карт памяти SD. Вставьте устройство в порт USB или используйте слот SD/MMC для карты SD/MMC на аудиосистеме Philips, цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми воспоминаниями с друзьями и близкими!

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Общий пульт управления для системы и iPod

        Общий пульт управления для системы и iPod

        Теперь, благодаря общему пульту ДУ Philips можно без труда управлять сотнями композиций аудиосистемы Philips и iPod одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Интуитивно понятная навигация обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.

        Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth

        Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth

        Встроенный микрофон и динамики для мобильных звонков в режиме громкой связи

        Встроенный микрофон и динамики для мобильных звонков в режиме громкой связи

        Автопереключение между режимами телефонных вызовов и музыкального воспроизведения

        Автопереключение между режимами телефонных вызовов и музыкального воспроизведения

        Общая вых. мощность 30 Вт RMS

        Общая вых. мощность 30 Вт RMS

        Элегантная форма со сверхплоским механизмом загрузки CD

        Элегантная форма со сверхплоским механизмом загрузки CD

        Цифровая запись MP3 с удвоенной скоростью одним нажатием кнопки — компьютер не требуется

        Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или плеер MP3 с удвоенной скоростью — нажатием одной кнопки и без использования компьютера.

        • Подключения

          Bluetooth
          Да
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • Громкая связь
          • Гарнитура
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          Зона видимости 10 м
          USB
          Порт USB
          Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
          Да
          Вход Aux
          Да
          Наушники
          3,5 мм

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения
          • iPod shuffle

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPod
          • Воспроизведение и пауза
          • Следующая и предыдущая дорожка
          • Перемотка вперед/назад
          Тип загрузчика
          • С приводом
          • Щелевой
          Поддерживаемые медианосители
          • WMA-CD
          • MP3-CD
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          • Повторное воспроизведение
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          Программируемые дорожки
          20
          Режимы для USB Direct
          • Удалить
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Запрограммированное воспроизведение
          • Повтор
          • Вперемешку

        • Аудиозапись

          Форматы записи
          MP3
          Носители записи
          • Карта памяти SD/MMC
          • Устройство USB

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2Х15 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Типы громкоговорителей
          Акустическая система Bass Reflex
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ
          Улучшения тюнера
          Автосохранение
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Антенна
          Антенна FM

        • Функции управления

          Тип дисплея
          ЖК
          Подсветка
          Да
          Пульт ДУ
          Многофункциональность
          Будильники
          • Звуковой сигнал с радио
          • Повтор сигнала (после пробуждения)
          • Таймер отключения
          • Повтор будильника через 24 часа
          Часы/версия
          Цифровые

        • Питание

          Электропитание
          Да
          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Глубина продукта
          200,5  мм
          Высота продукта
          140,5  мм
          Ширина продукта
          390  мм
          Ширина упаковки
          496  мм
          Высота упаковки
          238  мм
          Глубина упаковки
          180  мм
          Вес, включая упаковку
          3,8  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты.

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.