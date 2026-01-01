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Больше не доступен

Видеокамера HD

CAM200BL/00

Просто покажите любимые моменты на экране ТВ или на веб-сайте

С камерой Philips ESee CAM200 вы сможете с легкостью фотографировать и снимать видео, а затем мгновенно обмениваться файлами с друзьями и близкими. Просто перетащите фотоснимки с 3-дюймового сенсорного экрана камеры на ТВ или в веб-приложение — быстро и без проводов!

Посмотреть все преимущества

с помощью встроенного модуля WiFi

Просто покажите любимые моменты на экране ТВ или на веб-сайте

Go Live для беспроводной трансляции видео через веб-сайт UStream

Go Live для беспроводной трансляции видео через веб-сайт UStream

Благодаря видеокамере Esee можно вести прямую трансляцию событий и делиться важными моментами в режиме реального времени. Нужно лишь установить подключение Wi-Fi и выбрать Go Live. Весь записываемый материал будет передан на сайт UStream, к которому ваши родные и друзья могут получить доступ из любой точки мира. Теперь, чтобы поделиться с близкими самым интересным, не нужно ждать встречи.

Увеличенный срок службы аккумулятора позволяет заснять больше материала

Разрешение до 10 мегапикселей для высококачественных фотографий

Разрешение до 10 мегапикселей для высококачественных фотографий

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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