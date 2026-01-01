Go Live для беспроводной трансляции видео через веб-сайт UStream

Благодаря видеокамере Esee можно вести прямую трансляцию событий и делиться важными моментами в режиме реального времени. Нужно лишь установить подключение Wi-Fi и выбрать Go Live. Весь записываемый материал будет передан на сайт UStream, к которому ваши родные и друзья могут получить доступ из любой точки мира. Теперь, чтобы поделиться с близкими самым интересным, не нужно ждать встречи.