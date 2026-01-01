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Больше не доступен

Автомобильная аудио-/видеосистема

CED230/51

Живая музыка и безупречное видео в машине

Наслаждайтесь в поездке фильмами, музыкой и фотографиями с различных источников благодаря Philips CED230X. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов, которая позволяет непрерывно наслаждаться музыкой.

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Одержимые звуком

Живая музыка и безупречное видео в машине

  • 7,6 см (3") широкоформатный

  • DVD

Двухполосный параметрический эквалайзер с 8-ю предустановками

Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.