Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    система развлечений с док-станцией

    DC185/12
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    • Слушайте музыку iPod и MP3 где бы вы ни были Слушайте музыку iPod и MP3 где бы вы ни были Слушайте музыку iPod и MP3 где бы вы ни были
      -{discount-value}

      система развлечений с док-станцией

      DC185/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте музыку iPod и MP3 где бы вы ни были

      Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею на Philips DC185 с мощным звуком 2x2 Вт. Поделитесь музыкой со всеми и оживите любую вечеринку. Или просто подключите устройство USB и наслаждайтесь вашей любимой музыкой на ходу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      система развлечений с док-станцией

      Слушайте музыку iPod и MP3 где бы вы ни были

      Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею на Philips DC185 с мощным звуком 2x2 Вт. Поделитесь музыкой со всеми и оживите любую вечеринку. Или просто подключите устройство USB и наслаждайтесь вашей любимой музыкой на ходу. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        система развлечений с док-станцией

        система развлечений с док-станцией

        - {discount-value}

        Итого:

        recurring payment

        Слушайте музыку iPod и MP3 где бы вы ни были

        • Прямой порт USB
        • Цифровой FM тюнер
        • Функция MP3 Link
        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Общая выходная мощность 4 Вт RMS

        Общая выходная мощность 4 Вт RMS

        Общая выходная мощность системы составляет 4 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

        Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2x2 Вт
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Диаметр излучателя
          3"
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          USB
          Порт USB
          Вход Aux
          Да
          Наушники
          3,5 мм

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автосохранение
          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Сохранение радиостанций
          20

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК
          Удобство пользователя
          Таймер отключения

        • Питание

          Тип элемента питания
          Тип C / щелочная LR14
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Электропитание
          Да
          Количество батарей
          6

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • Инструкция по эксплуатации
          • Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Глубина упаковки
          262  миллиметра
          Глубина продукта
          238  миллиметра
          Высота упаковки
          157  миллиметра
          Ширина упаковки
          373  миллиметра
          Ширина продукта
          348  миллиметра
          Высота продукта
          127  миллиметра

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          Флэш-накопитель USB
          Программируемые дорожки
          20
          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPod
          • Воспроизведение и пауза
          • Следующая и предыдущая дорожка
          • Перемотка вперед/назад

        • Совместимость с iPod

          Совместимые продукты
          • iPod touch
          • iPod classic
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod 5-го поколения
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod mini
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты.

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.