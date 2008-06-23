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- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный сертификат
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Слушайте музыку iPod и MP3 где бы вы ни были
Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею на Philips DC185 с мощным звуком 2x2 Вт. Поделитесь музыкой со всеми и оживите любую вечеринку. Или просто подключите устройство USB и наслаждайтесь вашей любимой музыкой на ходу. Узнать обо всех преимуществах
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Слушайте музыку iPod и MP3 где бы вы ни были
Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею на Philips DC185 с мощным звуком 2x2 Вт. Поделитесь музыкой со всеми и оживите любую вечеринку. Или просто подключите устройство USB и наслаждайтесь вашей любимой музыкой на ходу. Узнать обо всех преимуществах
система развлечений с док-станцией
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Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Общая выходная мощность системы составляет 4 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.
Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Совместимость с iPod
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