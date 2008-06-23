Слушайте музыку iPod и MP3 где бы вы ни были

Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею на Philips DC185 с мощным звуком 2x2 Вт. Поделитесь музыкой со всеми и оживите любую вечеринку. Или просто подключите устройство USB и наслаждайтесь вашей любимой музыкой на ходу. Узнать обо всех преимуществах