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    док-станция для iPod/iPhone/iPad

    DC291/12
    Общая оценка / 5
    • Бодрое утро Бодрое утро Бодрое утро
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      док-станция для iPod/iPhone/iPad

      DC291/12
      Общая оценка / 5

      Бодрое утро

      Док-станция Philips DC291/12 в стильном корпусе обеспечит насыщенное и чистое звучание музыки с iPod/iPhone/iPad. Воспроизводите музыку и заряжайте устройство одновременно. Используйте систему в качестве будильника, чтобы просыпаться под любимую песню или музыку с радиостанции. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      док-станция для iPod/iPhone/iPad

      Бодрое утро

      Док-станция Philips DC291/12 в стильном корпусе обеспечит насыщенное и чистое звучание музыки с iPod/iPhone/iPad. Воспроизводите музыку и заряжайте устройство одновременно. Используйте систему в качестве будильника, чтобы просыпаться под любимую песню или музыку с радиостанции. Узнать обо всех преимуществах

      Бодрое утро

      Док-станция Philips DC291/12 в стильном корпусе обеспечит насыщенное и чистое звучание музыки с iPod/iPhone/iPad. Воспроизводите музыку и заряжайте устройство одновременно. Используйте систему в качестве будильника, чтобы просыпаться под любимую песню или музыку с радиостанции. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      док-станция для iPod/iPhone/iPad

      Бодрое утро

      Док-станция Philips DC291/12 в стильном корпусе обеспечит насыщенное и чистое звучание музыки с iPod/iPhone/iPad. Воспроизводите музыку и заряжайте устройство одновременно. Используйте систему в качестве будильника, чтобы просыпаться под любимую песню или музыку с радиостанции. Узнать обо всех преимуществах

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        док-станция для iPod/iPhone/iPad

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Бодрое утро

        Док-станция: одновременное воспроизведение музыки и зарядка устройства

        • Алюминиевый
        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

        Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

        Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

        Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

        Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone/iPad, установленными в док-станцию

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone/iPad, установленными в док-станцию

        При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone/iPad. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

        Подключайте iPod/iPhone, не вынимая из чехла

        Подключайте iPod/iPhone, не вынимая из чехла

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет легко подключить iPod или iPhone без использования специальных адаптеров. Кроме того, нет необходимости снимать защитный чехол с устройства — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой.

        Просыпайтесь под музыку iPod/iPhone/iPad или радио

        Просыпайтесь под наиболее приятную музыку. Выберите любимую радиостанцию или успокаивающую мелодию iPod/ iPhone/iPad и почувствуйте разницу при пробуждении. Часы начинают воспроизводить выбранную мелодию едва слышно, постепенно увеличивая громкость, пока ее уровень не достигнет настроенного. Теперь вы можете управлять процессом своего пробуждения и начинать каждый день правильно.

        Технические характеристики

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          iPad

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod mini

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
          • перемотка вперед/назад
          • меню, вверх и вниз
          • следующая и предыдущая дорожка
          • воспроизведение и пауза

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM
          Улучшения тюнера
          Автосохранение

        • Функции управления

          Будильники
          • Время двойного будильника
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Звуковой сигнал с радио
          • Повтор сигнала (после пробуждения)
          • "Мягкий" будильник
          • Таймер отключения
          • Сигнализация iPod
          Часы
          Цифровые
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Зарядное устройство
          • iPad
          • iPhone
          • iPod

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 5 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"
          Улучшение звука
          • Цифровое управление звуком
          • Динамическое усиление басов

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2
          Излучатели АС
          Система с неодимовым магнитом
          Типы АС
          Акустические системы Bass Reflex

        • Подключения

          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм

        • Питание

          Электропитание
          ДА
          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Запасная батарея
          Тип AAA (не входит в комплект)

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат
          • Пульт ДУ
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа

        • Размеры

          Ширина коробки
          330  мм
          Высота коробки
          351  мм
          Глубина коробки
          243  мм
          Количество в упаковке
          2
          Вес коробки
          5  кг
          Ширина упаковки
          321  мм
          Высота упаковки
          170  мм
          Глубина упаковки
          232  мм
          Вес, включая упаковку
          2,4  кг
          Ширина продукта
          263  мм
          Высота продукта
          114  мм
          Глубина продукта
          165  мм
          Вес
          1,4  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Руководство пользователя

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