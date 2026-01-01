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Больше не доступен

док-станция для iPod/iPhone/iPad

DC291/12

Бодрое утро

Док-станция Philips DC291/12 в стильном корпусе обеспечит насыщенное и чистое звучание музыки с iPod/iPhone/iPad. Воспроизводите музыку и заряжайте устройство одновременно. Используйте систему в качестве будильника, чтобы просыпаться под любимую песню или музыку с радиостанции.

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Док-станция: одновременное воспроизведение музыки и зарядка устройства

Бодрое утро

  • Алюминиевый

Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

Технические характеристики

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