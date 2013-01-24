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Бодрое утро
Док-станция Philips DC291/12 в стильном корпусе обеспечит насыщенное и чистое звучание музыки с iPod/iPhone/iPad. Воспроизводите музыку и заряжайте устройство одновременно. Используйте систему в качестве будильника, чтобы просыпаться под любимую песню или музыку с радиостанции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бодрое утро
Док-станция Philips DC291/12 в стильном корпусе обеспечит насыщенное и чистое звучание музыки с iPod/iPhone/iPad. Воспроизводите музыку и заряжайте устройство одновременно. Используйте систему в качестве будильника, чтобы просыпаться под любимую песню или музыку с радиостанции. Узнать обо всех преимуществах
Бодрое утро
Док-станция Philips DC291/12 в стильном корпусе обеспечит насыщенное и чистое звучание музыки с iPod/iPhone/iPad. Воспроизводите музыку и заряжайте устройство одновременно. Используйте систему в качестве будильника, чтобы просыпаться под любимую песню или музыку с радиостанции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бодрое утро
Док-станция Philips DC291/12 в стильном корпусе обеспечит насыщенное и чистое звучание музыки с iPod/iPhone/iPad. Воспроизводите музыку и заряжайте устройство одновременно. Используйте систему в качестве будильника, чтобы просыпаться под любимую песню или музыку с радиостанции. Узнать обо всех преимуществах
док-станция для iPod/iPhone/iPad
Цена магазина Philips
Итого:
Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone/iPad. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет легко подключить iPod или iPhone без использования специальных адаптеров. Кроме того, нет необходимости снимать защитный чехол с устройства — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой.
Просыпайтесь под наиболее приятную музыку. Выберите любимую радиостанцию или успокаивающую мелодию iPod/ iPhone/iPad и почувствуйте разницу при пробуждении. Часы начинают воспроизводить выбранную мелодию едва слышно, постепенно увеличивая громкость, пока ее уровень не достигнет настроенного. Теперь вы можете управлять процессом своего пробуждения и начинать каждый день правильно.
Совместима с iPad
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Функции управления
Звук
Громкоговорители
Подключения
Питание
Аксессуары
Размеры