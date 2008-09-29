Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком
Элегантная система развлечений с док-станцией Philips DC950 — это воспроизведение музыки с цифрового аудио/видео плеера GoGear и одновременная зарядка плеера. Оцените мощные басы с АС с технологией wOOx. Дополнительные музыкальные возможности можно оценить, настроив FM-радио. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком
Элегантная система развлечений с док-станцией Philips DC950 — это воспроизведение музыки с цифрового аудио/видео плеера GoGear и одновременная зарядка плеера. Оцените мощные басы с АС с технологией wOOx. Дополнительные музыкальные возможности можно оценить, настроив FM-радио. Узнать обо всех преимуществах
Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком
Элегантная система развлечений с док-станцией Philips DC950 — это воспроизведение музыки с цифрового аудио/видео плеера GoGear и одновременная зарядка плеера. Оцените мощные басы с АС с технологией wOOx. Дополнительные музыкальные возможности можно оценить, настроив FM-радио. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком
Элегантная система развлечений с док-станцией Philips DC950 — это воспроизведение музыки с цифрового аудио/видео плеера GoGear и одновременная зарядка плеера. Оцените мощные басы с АС с технологией wOOx. Дополнительные музыкальные возможности можно оценить, настроив FM-радио. Узнать обо всех преимуществах
система развлечений с док-станцией
Итого:
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Технология wOOx обеспечивает создание превосходного звучания басов, захватывая и усиливая низкочастотные звуки, что приводит к кардинальному улучшению басов и ощущений от звучания.
Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Совместимость с GoGear
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Звук
Громкоговорители
Функции управления
Питание
Аксессуары
Размеры