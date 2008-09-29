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    система развлечений с док-станцией

    DC950/12
    Общая оценка / 5
    • Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком
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      система развлечений с док-станцией

      DC950/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком

      Элегантная система развлечений с док-станцией Philips DC950 — это воспроизведение музыки с цифрового аудио/видео плеера GoGear и одновременная зарядка плеера. Оцените мощные басы с АС с технологией wOOx. Дополнительные музыкальные возможности можно оценить, настроив FM-радио. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      система развлечений с док-станцией

      Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком

      Элегантная система развлечений с док-станцией Philips DC950 — это воспроизведение музыки с цифрового аудио/видео плеера GoGear и одновременная зарядка плеера. Оцените мощные басы с АС с технологией wOOx. Дополнительные музыкальные возможности можно оценить, настроив FM-радио. Узнать обо всех преимуществах

      Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком

      Элегантная система развлечений с док-станцией Philips DC950 — это воспроизведение музыки с цифрового аудио/видео плеера GoGear и одновременная зарядка плеера. Оцените мощные басы с АС с технологией wOOx. Дополнительные музыкальные возможности можно оценить, настроив FM-радио. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      система развлечений с док-станцией

      Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком

      Элегантная система развлечений с док-станцией Philips DC950 — это воспроизведение музыки с цифрового аудио/видео плеера GoGear и одновременная зарядка плеера. Оцените мощные басы с АС с технологией wOOx. Дополнительные музыкальные возможности можно оценить, настроив FM-радио. Узнать обо всех преимуществах

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        система развлечений с док-станцией

        система развлечений с док-станцией

        Итого:

        Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным звуком

        из акустических систем с технологией wOOx

        • Цифровой FM тюнер
        • Функция MP3 Link
        • возможность настенного монтажа
        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Двойные громкоговорители с технологией wOOx для улучшенных басов

        Двойные громкоговорители с технологией wOOx для улучшенных басов

        Технология wOOx обеспечивает создание превосходного звучания басов, захватывая и усиливая низкочастотные звуки, что приводит к кардинальному улучшению басов и ощущений от звучания.

        Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

        Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

        Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Общая вых. мощность 30 Вт RMS

        Общая вых. мощность 30 Вт RMS

        • Совместимость с GoGear

          Совместим с
          SA30, SA31, SA32, SA34, SA52

        • Подключения

          Вход Aux
          Разъем MP3 Link 3,5 мм

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          Зарядка GoGear

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Антенна
          Антенна FM
          Улучшения тюнера
          Автосохранение
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2Х15 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Типы громкоговорителей
          Акустическая система Bass Reflex
          Улучшение звука
          • Технология «wOOx»
          • Цифровое управление звуком 4 режима
          • Динамическое усиление басов
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          6
          Основная АС
          • 3" НЧ-динамик
          • Излучатель басов wOOx
          • 2x1,5" ВЧ-динамика
          • Акустическая система Bass Reflex
          Отделка
          Металл

        • Функции управления

          Тип дисплея
          ЖК
          Подсветка
          Да
          Будильники
          Звуковой сигнал с радио
          Удобство пользователя
          Таймер отключения
          Часы/версия
          Цифровые
          Режим ожидания Eco Power
          1 ватт
          Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.
          Возможность крепления на стену

        • Питание

          Электропитание
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Ширина продукта
          500  мм
          Высота продукта
          165  мм
          Глубина продукта
          120,7  мм
          Ширина упаковки
          651  мм
          Глубина упаковки
          167  мм
          Высота упаковки
          225  мм

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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