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Больше не доступен

система развлечений с док-станцией

DCB352/10

Одержимые звуком

Насладитесь великолепным качеством музыки с iPod/iPhone/iPad благодаря системе развлечений с док-станцией Philips DCB352. Эта элегантная стильная система с отделкой цвета "металлик" поддерживает DAB+, имеет среднеквадратичную мощность 30 Вт и гарантирует невероятно динамичное звучание.

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Док-станция в стильном корпусе

Одержимые звуком

  • Док-станция для iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.