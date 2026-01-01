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Больше не доступен
DCB352/10
Одержимые звуком
Насладитесь великолепным качеством музыки с iPod/iPhone/iPad благодаря системе развлечений с док-станцией Philips DCB352. Эта элегантная стильная система с отделкой цвета "металлик" поддерживает DAB+, имеет среднеквадратичную мощность 30 Вт и гарантирует невероятно динамичное звучание.
Док-станция для iPod/iPhone/iPad
DAB+
Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.