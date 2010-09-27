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    Компонентная микросистема DVD

    DCD322/12
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      Компонентная микросистема DVD

      DCD322/12
      Общая оценка / 5

      Одержимые звуком

      Почувствуйте магию фильмов благодаря компонентной микросистеме DVD от Philips с Dolby Digital. Смотрите фильмы в форматах DivX Ultra, MP3-CD, MP3 Link и USB Direct и заряжайте iPod/iPhone одновременно с просмотром. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Компонентная микросистема DVD

      Одержимые звуком

      Почувствуйте магию фильмов благодаря компонентной микросистеме DVD от Philips с Dolby Digital. Смотрите фильмы в форматах DivX Ultra, MP3-CD, MP3 Link и USB Direct и заряжайте iPod/iPhone одновременно с просмотром. Узнать обо всех преимуществах

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        Компонентная микросистема DVD

        Компонентная микросистема DVD

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        Одержимые звуком

        Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

        • Док-станция для iPod/iPhone
        • 60 Вт
        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

        Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

        Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

        Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

        Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

        Общая выходная мощность 60 Вт

        Общая выходная мощность 60 Вт

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 30 Вт
          Улучшение звука
          • Цифровое управление звуком
          • Динамическое усиление басов
          • Тонкомпенсация
          Звуковая система
          Dolby Digital

        • Громкоговорители

          Основная АС
          • Двухполосная
          • 3,5" НЧ-динамик
          • Акустическая система Bass Reflex
          • Съемные решетки АС

        • Подключения

          Фронтальные/боковые подключения
          Порт USB 2.0
          Разъемы на задней панели
          • Вход AUX
          • Компонентный видеовыход
          • Выход композитного видеосигнала (CVBS)
          • Цифровой коаксиальный выход
          • Антенна FM
          • Левая и правая АС
          • Выход S-Video
          • Аналог. аудиовыход: левый/правый
          Линейный стереовход 3,5 мм
          Функция MP3 Link
          Наушники
          3,5 мм

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автосохранение
          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Сохранение радиостанций
          20
          RDS
          • Тип программы
          • Радиотекст
          • Название станции

        • Комфорт

          Будильники
          • Сигнал CD
          • Таймер отключения
          • Звуковой сигнал с радио
          • Сигнал USB
          • Сигнализация iPod
          Тип дисплея
          ЖК
          Языки экранных меню
          • Датский
          • Голландский
          • Английский
          • Финский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Норвежский
          • Польский
          • Португальский
          • Испанский
          • Шведский
          • Турецкий
          Часы
          На главном дисплее
          Индикация
          Режим приглушения

        • Питание

          Источник питания
          • 220—240 В
          • 50 Гц

        • Аксессуары

          Кабели
          Кабель линейного входа MP3
          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Антенна FM
          • Кабель композитного видеосигнала (Y)
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          Краткое руководство пользователя
          Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
          Пульт ДУ
          Пульт ДУ с 40 кнопками и литиевой батареей
          Инструкция по эксплуатации
          16 языков

        • Размеры

          Глубина упаковки
          300  миллиметра
          Ширина устройства
          223  миллиметра
          Высота упаковки
          310  миллиметра
          Высота устройства
          88  миллиметра
          Ширина упаковки
          500  миллиметра
          Глубина устройства
          242  миллиметра
          Глубина основной АС
          206  миллиметра
          Ширина основной АС
          140  миллиметра
          Высота основной АС
          220  миллиметра

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • Программирование 20 дорожек
          • Повторить / одна / все / программа
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          Поддерживаемые медианосители
          • WMA-CD
          • MP3-CD
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • Флэш-накопитель USB
          Поддержка меток ID3
          Да
          Режимы для USB Direct
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Запрограммированное воспроизведение
          • Повтор
          • Вперемешку
          • Стоп
          Тип загрузчика
          • С приводом
          • Лоток
          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod
          • Перемотка вперед/назад
          • Меню, Вверх и Вниз
          • Следующая и предыдущая дорожка
          • Воспроизведение и пауза

        • Совместимость с iPod

          Совместимые продукты
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместимые продукты
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS

        • Воспроизведение фотоснимков

          Формат сжатия изображений
          JPEG
          Поддерживаемые медианосители
          • Компакт-диск с изображениями
          • CD-R/RW
          • DVD+R/+RW
          Улучшение изображения
          Демонстрация слайдов с воспр. MP3

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD-Video
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • CD
          • CD-R/CD-RW
          • DivX Ultra
          • DVD
          • Флэш-накопитель USB
          • Video CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Увеличить
          • Меню диска
          • Возобновление воспроизведения с места остановки
          • Пауза
          • Повтор
          • Поиск вперед/назад
          • Пропустить
          • Медленно вперед
          • Стандартное воспроизведение
          Код региона DVD
          2

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM
        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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