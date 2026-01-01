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  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
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  • Альтернативная фотография продукта
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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

DCM3060/12

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

Установите iPod/iPhone/iPad в док-разъем или подключите другое устройство через прямой порт USB и наслаждайтесь взрывными басами благодаря технологии wOOx. Микросистема Philips DCM3060/12 поставляется с удобными креплениями для настенной установки, она обеспечивает великолепное качество звуки и станет стильным элементов интерьера.

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Одержимые звуком

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

  • Док-станция для iPod/iPhone/iPad

  • 40 Вт

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность

Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Технические характеристики

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