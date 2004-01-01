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К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
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Акустическая система поддерживает потоковую передачу музыки по Bluetooth. С ее помощью вы можете слушать любимые мелодии в высоком качестве с устройства с поддержкой Bluetooth.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Эта акустическая система оснащена портом USB для удобной зарядки устройств. Просто подключите устройство с помощью кабеля USB к порту на задней панели системы.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов, планшетных ПК и даже ноутбуков, включая устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой Bluetooth.
Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Мощные излучатели премиум-класса создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое не оставит вас равнодушным.
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