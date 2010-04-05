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    акустическая док-станция

    DS3000/12
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      акустическая док-станция

      DS3000/12
      Общая оценка / 5

      Одержимые звуком

      Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизация iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Одержимые звуком

      Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизация iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция

        акустическая док-станция

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        Заполните комнату музыкой и стилем

        • для iPod/iPhone
        • Питание от батарей/сети
        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

        Синхронизация ПК с iPod/iPhone

        Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

        • Звук

          Выходная мощность
          8 Вт RMS
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Звуковая система
          стерео

        • Громкоговорители

          Динамики
          Система с неодимовым магнитом

        • Подключения

          Вход Aux
          Да
          Функция PC Link
          Порт USB 2.0

        • Комфорт

          Зарядное устройство
          iPhone

        • Питание

          Тип элемента питания
          AA (LR6)
          Источник питания
          • элемент питания
          • 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Количество батарей
          4
          Время работы батареи
          8  часов

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          • Кабель MP3 Link
          • Кабель USB

        • Размеры

          Вес брутто
          1,33  кг
          Количество в упаковке
          2
          Вес коробки
          3.03  кг
          Вес
          0.96  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          210 x 150 x 135  миллиметра
          Размеры коробки
          300 x 240 x 145  миллиметра

        • Совместимость с iPod

          Совместимые продукты
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместимые продукты
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Приложение для iPod/iPhone/iPad

          Совместимость
          от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          DockStudio
          Бесплатная загрузка из App store
          Да
          Будильник
          • несколько сигналов будильника
          • таймер отключения
          • просыпайтесь под музыку
          • просыпайтесь под звуки природы
          • просыпайтесь под фотографии
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • управление воспроизведением
          Более 7000 интернет-радиостанций
          Да
          Часы
          • аналоговый дисплей
          • цифровой дисплей
          Установки звука
          • Функция DBB
          • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
          Прогноз погоды для разных стран
          Да

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