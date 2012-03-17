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    акустическая док-станция

    DS3110/12
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    • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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      акустическая док-станция

      DS3110/12
      Общая оценка / 5

      Звук, заполняющий ваш дом

      Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый звук, заполняющий комнату. Синхронизация iPod/iPhone с ПК. Питание от аккумулятора или от сети переменного тока для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Звук, заполняющий ваш дом

      Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый звук, заполняющий комнату. Синхронизация iPod/iPhone с ПК. Питание от аккумулятора или от сети переменного тока для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция

        акустическая док-станция

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        Звук, заполняющий ваш дом

        Одержимые звуком

        • для iPod/iPhone
        • Питание от батарей/сети
        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Синхронизация ПК с iPod/iPhone

        Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

        Общая среднеквадратичная выходная мощность 12 Вт

        Общая среднеквадратичная выходная мощность 12 Вт

        • Звук

          Выходная мощность
          12 Вт (среднеквадр.)
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Звуковая система
          стерео

        • Подключения

          Вход Aux
          Да
          Функция PC Link
          Порт USB 2.0

        • Комфорт

          Зарядное устройство
          • iPod
          • iPhone

        • Питание

          Тип элемента питания
          AA (LR6)
          Источник питания
          • элемент питания
          • 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Количество батарей
          4
          Время работы батареи
          8  часов

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          • Кабель MP3 Link
          • Кабель USB

        • Размеры

          Вес, включая упаковку
          1,7  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          224 x 120 x 162  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          304 x 146 x 188 мм
          Вес продукта
          1,3  кг

        • Совместимость с iPod

          Совместимые продукты
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместимые продукты
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • Приложение для iPod/iPhone/iPad

          Совместимость
          от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          • DockStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Прогноз погоды на 5 дней
          Да
          Будильник
          • несколько сигналов будильника
          • таймер отключения
          Совместимость
          iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • управление воспроизведением
          Более 7000 интернет-радиостанций
          Да
          Часы
          • аналоговый дисплей
          • цифровой дисплей
          Установки звука
          • 5-полосный эквалайзер
          • Функция DBB
          • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика

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