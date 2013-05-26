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Звук, заполняющий ваш дом, без проводов
Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Акустическая док-станция DS3480 воспроизводит кристально чистый звук и одновременно заряжает подключенное устройство. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом, без проводов
Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Акустическая док-станция DS3480 воспроизводит кристально чистый звук и одновременно заряжает подключенное устройство. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов! Узнать обо всех преимуществах
Звук, заполняющий ваш дом, без проводов
Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Акустическая док-станция DS3480 воспроизводит кристально чистый звук и одновременно заряжает подключенное устройство. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом, без проводов
Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Акустическая док-станция DS3480 воспроизводит кристально чистый звук и одновременно заряжает подключенное устройство. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов! Узнать обо всех преимуществах
акустическая док-станция с Bluetooth®
Итого:
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.
Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату естественным звучанием и мощными глубокими басами.
Совместима с iPad
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Приложение для iPod/iPhone
Звук
Подключения
Размеры
Питание