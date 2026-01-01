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Больше не доступен
DS3480/12
Звук, заполняющий ваш дом, без проводов
Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Акустическая док-станция DS3480 воспроизводит кристально чистый звук и одновременно заряжает подключенное устройство. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов!
коннектор Lightning
для iPod/iPhone
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату естественным звучанием и мощными глубокими басами.
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