  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    DS3500/12
    Общая оценка / 5
    • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
      -{discount-value}
      Bluetooth

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      DS3500/12
      Общая оценка / 5

      Звук, заполняющий ваш дом

      Оцените преимущества беспроводной связи Bluetooth для передачи данных и получайте максимум впечатлений от музыки, игр и видео благодаря акустической док-станции Philips DS3500/12. Подключайте iPod/iPhone/iPad к компьютеру через USB. Возможно питание от сети или от батарей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Звук, заполняющий ваш дом

      Оцените преимущества беспроводной связи Bluetooth для передачи данных и получайте максимум впечатлений от музыки, игр и видео благодаря акустической док-станции Philips DS3500/12. Подключайте iPod/iPhone/iPad к компьютеру через USB. Возможно питание от сети или от батарей. Узнать обо всех преимуществах

      Звук, заполняющий ваш дом

      Оцените преимущества беспроводной связи Bluetooth для передачи данных и получайте максимум впечатлений от музыки, игр и видео благодаря акустической док-станции Philips DS3500/12. Подключайте iPod/iPhone/iPad к компьютеру через USB. Возможно питание от сети или от батарей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Звук, заполняющий ваш дом

      Оцените преимущества беспроводной связи Bluetooth для передачи данных и получайте максимум впечатлений от музыки, игр и видео благодаря акустической док-станции Philips DS3500/12. Подключайте iPod/iPhone/iPad к компьютеру через USB. Возможно питание от сети или от батарей. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Док-станция

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        акустическая док-станция с Bluetooth®

        акустическая док-станция с Bluetooth®

        Итого:

        Звук, заполняющий ваш дом

        Одержимые звуком

        • для iPod/iPhone/iPad
        • Питание от батарей/сети
        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

        Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.

        Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        Разработано для iPod/iPhone/iPad

        Установите iPod, iPhone или iPad в док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций, док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.

        Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

        Синхронизация iPod/ iPhone/iPad с ПК через USB

        Устанавливайте их в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и заряжайте. Погрузитесь в свою любимую музыку на iPhone, iPod или iPad во время их зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

        Превосходные игровые звуковые эффекты через Bluetooth

        Впечатления от игры были бы неполными без великолепных звуковых эффектов. Теперь игры на смартфоне или любом портативном устройстве станут еще более захватывающими благодаря акустической док-станции от Philips, оживляющей любое звучание. Чистый и громкий звук, усиливающий впечатление. Кроме того, это необыкновенно удобно благодаря Bluetooth. Просто установите беспроводное подключение Bluetooth между портативным устройством и акустической док-станцией и погружайтесь в мир игр.

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          iPad

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          DockStudio
          Бесплатная загрузка из App store
          Да
          Совместимость
          iPhone OS 3.0
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • Элементы управления воспроизведением
          Установки звука
          • Функция DBB
          • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
          Часы
          • Аналоговый дисплей
          • Цифровой дисплей
          Будильник
          • Несколько сигналов будильника
          • Таймер отключения
          • Просыпайтесь под музыку
          • Просыпайтесь под звуки природы
          • Просыпайтесь под фотографии

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          Зарядка iPhone

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов

        • Подключения

          Функция PC Link
          Порт USB 2.0
          Вход Aux
          Да

        • Громкоговорители

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Питание

          Источник питания
          • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          • Элемент питания
          Тип элемента питания
          Тип AA / щелочная LR6
          Количество батарей
          4
          Время работы от батарей
          8  ч

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          272 x 131 x 85 мм
          Размеры коробки
          (ШxВxГ): 300 x 173 x 135 мм

        • Аксессуары

          Кабели
          Вход AUX 3,5 мм
          Кабель USB
          Белый

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

            Подпишитесь на нашу новостную рассылку

            Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

            Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

            *
            Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.