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Звук, заполняющий ваш дом
Оцените преимущества беспроводной связи Bluetooth для передачи данных и получайте максимум впечатлений от музыки, игр и видео благодаря акустической док-станции Philips DS3500/12. Подключайте iPod/iPhone/iPad к компьютеру через USB. Возможно питание от сети или от батарей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Оцените преимущества беспроводной связи Bluetooth для передачи данных и получайте максимум впечатлений от музыки, игр и видео благодаря акустической док-станции Philips DS3500/12. Подключайте iPod/iPhone/iPad к компьютеру через USB. Возможно питание от сети или от батарей. Узнать обо всех преимуществах
Звук, заполняющий ваш дом
Оцените преимущества беспроводной связи Bluetooth для передачи данных и получайте максимум впечатлений от музыки, игр и видео благодаря акустической док-станции Philips DS3500/12. Подключайте iPod/iPhone/iPad к компьютеру через USB. Возможно питание от сети или от батарей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Оцените преимущества беспроводной связи Bluetooth для передачи данных и получайте максимум впечатлений от музыки, игр и видео благодаря акустической док-станции Philips DS3500/12. Подключайте iPod/iPhone/iPad к компьютеру через USB. Возможно питание от сети или от батарей. Узнать обо всех преимуществах
акустическая док-станция с Bluetooth®
Итого:
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.
Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Установите iPod, iPhone или iPad в док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций, док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.
Устанавливайте их в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и заряжайте. Погрузитесь в свою любимую музыку на iPhone, iPod или iPad во время их зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.
Впечатления от игры были бы неполными без великолепных звуковых эффектов. Теперь игры на смартфоне или любом портативном устройстве станут еще более захватывающими благодаря акустической док-станции от Philips, оживляющей любое звучание. Чистый и громкий звук, усиливающий впечатление. Кроме того, это необыкновенно удобно благодаря Bluetooth. Просто установите беспроводное подключение Bluetooth между портативным устройством и акустической док-станцией и погружайтесь в мир игр.
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Совместима с iPad
Приложение для iPod/iPhone
Аудиовоспроизведение
Звук
Подключения
Громкоговорители
Питание
Размеры
Аксессуары