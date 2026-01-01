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Больше не доступен
DS3500/12
Звук, заполняющий ваш дом
Оцените преимущества беспроводной связи Bluetooth для передачи данных и получайте максимум впечатлений от музыки, игр и видео благодаря акустической док-станции Philips DS3500/12. Подключайте iPod/iPhone/iPad к компьютеру через USB. Возможно питание от сети или от батарей.
для iPod/iPhone/iPad
Питание от батарей/сети
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
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