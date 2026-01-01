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Больше не доступен

акустическая док-станция с Bluetooth®

DS3500/12

Звук, заполняющий ваш дом

Оцените преимущества беспроводной связи Bluetooth для передачи данных и получайте максимум впечатлений от музыки, игр и видео благодаря акустической док-станции Philips DS3500/12. Подключайте iPod/iPhone/iPad к компьютеру через USB. Возможно питание от сети или от батарей.

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Одержимые звуком

Звук, заполняющий ваш дом

  • для iPod/iPhone/iPad

  • Питание от батарей/сети

Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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