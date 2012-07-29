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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    DS7530/12
    Общая оценка / 5
    • Создана для путешествий Создана для путешествий Создана для путешествий
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      акустическая док-станция с Bluetooth®

      DS7530/12
      Общая оценка / 5

      Создана для путешествий

      Несмотря на компактность и невероятную портативность, эта АС DS7530/12 удивляет качеством звучания. Она создана для поездок и воспроизведения удивительно мощного звука с iPod/iPhone, а также она очень удобна для беспроводной передачи. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Создана для путешествий

      Несмотря на компактность и невероятную портативность, эта АС DS7530/12 удивляет качеством звучания. Она создана для поездок и воспроизведения удивительно мощного звука с iPod/iPhone, а также она очень удобна для беспроводной передачи. Узнать обо всех преимуществах

      Создана для путешествий

      Несмотря на компактность и невероятную портативность, эта АС DS7530/12 удивляет качеством звучания. Она создана для поездок и воспроизведения удивительно мощного звука с iPod/iPhone, а также она очень удобна для беспроводной передачи. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Создана для путешествий

      Несмотря на компактность и невероятную портативность, эта АС DS7530/12 удивляет качеством звучания. Она создана для поездок и воспроизведения удивительно мощного звука с iPod/iPhone, а также она очень удобна для беспроводной передачи. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция с Bluetooth®

        акустическая док-станция с Bluetooth®

        Итого:

        Создана для путешествий

        благодаря этой акустической док-станции

        • для iPod/iPhone
        • Питание от батарей/сети
        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
          • iPod 5-го поколения
          • iPod с цветным дисплеем

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          • DockStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Совместимость
          iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
          Более 7000 интернет-радиостанций
          Да
          Прогноз погоды на 5 дней
          Да
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • управление воспроизведением
          Установки звука
          • 5-полосный эквалайзер
          • Функция DBB
          • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
          Часы
          • аналоговый дисплей
          • цифровой дисплей
          Будильник
          • несколько сигналов будильника
          • таймер отключения

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          A2DP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м, прямая видимость
          Версия Bluetooth
          2,1

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 Вт
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Питание

          Источник питания
          • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          • Батарея
          Тип элемента питания
          AA (LR6)
          Количество батарей
          4
          Время работы от батарей
          10  ч

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          311 x 38 x 111 мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          431 x 76 x 163 мм
          Вес продукта
          0,28  кг
          Вес, включая упаковку
          1,08  кг

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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