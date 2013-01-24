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Создана для путешествий
Акустическая док-станция DS7580, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, идеально подходит для путешествий благодаря компактному размеру и мощности звучания. В комплект входит аккумулятор и чехол. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создана для путешествий
Акустическая док-станция DS7580, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, идеально подходит для путешествий благодаря компактному размеру и мощности звучания. В комплект входит аккумулятор и чехол. Узнать обо всех преимуществах
Создана для путешествий
Акустическая док-станция DS7580, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, идеально подходит для путешествий благодаря компактному размеру и мощности звучания. В комплект входит аккумулятор и чехол. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создана для путешествий
Акустическая док-станция DS7580, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, идеально подходит для путешествий благодаря компактному размеру и мощности звучания. В комплект входит аккумулятор и чехол. Узнать обо всех преимуществах
акустическая док-станция
Цена магазина Philips
Итого:
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Звук
Громкоговорители
Подключения
Питание
Размеры