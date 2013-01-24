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    акустическая док-станция

    DS7580/10
    Общая оценка / 5
    • Создана для путешествий Создана для путешествий Создана для путешествий
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      акустическая док-станция

      DS7580/10
      Общая оценка / 5

      Создана для путешествий

      Акустическая док-станция DS7580, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, идеально подходит для путешествий благодаря компактному размеру и мощности звучания. В комплект входит аккумулятор и чехол. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Создана для путешествий

      Акустическая док-станция DS7580, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, идеально подходит для путешествий благодаря компактному размеру и мощности звучания. В комплект входит аккумулятор и чехол. Узнать обо всех преимуществах

      Создана для путешествий

      Акустическая док-станция DS7580, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, идеально подходит для путешествий благодаря компактному размеру и мощности звучания. В комплект входит аккумулятор и чехол. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Создана для путешествий

      Акустическая док-станция DS7580, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, идеально подходит для путешествий благодаря компактному размеру и мощности звучания. В комплект входит аккумулятор и чехол. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция

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        Создана для путешествий

        • с коннектором Lightning
        • для iPod/iPhone
        • 10 Вт, аккумулятор
        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        Технические характеристики

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          iPhone 5

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 5 поколения

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 Вт
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Тип элемента питания
          Литий-ионный (встроенный)
          Время работы от батарей
          до 8 ч.

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          381 x 44 x 107  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          405 x 82 x 150 мм
          Вес продукта
          0,58  кг
          Вес, включая упаковку
          1,16  кг

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