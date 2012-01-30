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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    DS7700/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Создана для путешествий Создана для путешествий Создана для путешествий
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      акустическая док-станция с Bluetooth®

      DS7700/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Создана для путешествий

      Компактный и удобный плеер Philips DS7700/12 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Создана для путешествий

      Компактный и удобный плеер Philips DS7700/12 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      Создана для путешествий

      Компактный и удобный плеер Philips DS7700/12 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Создана для путешествий

      Компактный и удобный плеер Philips DS7700/12 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция с Bluetooth®

        акустическая док-станция с Bluetooth®

        Итого:

        Создана для путешествий

        благодаря этой акустической док-станции

        • для iPod/iPhone/iPad
        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

        Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        Превосходные игровые звуковые эффекты через Bluetooth

        Впечатления от игры были бы неполными без великолепных звуковых эффектов. Теперь игры на смартфоне или любом портативном устройстве станут еще более захватывающими благодаря акустической док-станции от Philips, оживляющей любое звучание. Чистый и громкий звук, усиливающий впечатление. Кроме того, это необыкновенно удобно благодаря Bluetooth. Просто установите беспроводное подключение Bluetooth между портативным устройством и акустической док-станцией и погружайтесь в мир игр.

        Разработано для iPod/iPhone/iPad

        Установите iPod, iPhone или iPad в док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций, док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          • iPad
          • iPad 2

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod classic
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod touch
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
          • iPod 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения

        • Приложение для iPod/iPhone/iPad

          Название приложения
          • DockStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Совместимость
          iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
          Более 7000 интернет-радиостанций
          Да
          Прогноз погоды на 5 дней
          Да
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • управление воспроизведением
          Установки звука
          • Функция DBB
          • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
          Часы
          • аналоговый дисплей
          • цифровой дисплей
          Будильник
          • несколько сигналов будильника
          • таймер отключения
          • просыпайтесь под музыку
          • просыпайтесь под звуки природы
          • просыпайтесь под фотографии
          Индикатор заряда аккумулятора
          состояние батареи АС

        • Подключения

          Вход Aux
          Да

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPad

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          14 Вт
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Аксессуары

          Кабели
          Вход AUX 3,5 мм

        • Питание

          Источник питания
          • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          • Батарея
          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор
          Время работы от батарей
          10  ч

        • Размеры

          Вес коробки
          2,3  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          310 x 110 x 40
          Вес, включая упаковку
          1,04  кг
          Размеры коробки
          175 x 162 x 440 мм
          Количество в упаковке
          2
          Вес
          0,76  кг

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