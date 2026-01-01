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DS9000/10
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Акустическая док-станция Philips — это способ по-иному услышать любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества.
для iPod/iPhone/iPad
Дизайн пассивного кроссовера позволяет расслышать каждую ноту, делая звучание необыкновенно чистым, естественным и совершенным. Благодаря сложным инженерным решениям каждая деталь спектра звуковых частот разделяется и направляется соответствующим преобразователям. Сигналы никогда не направляются за пределы частотной характеристики преобразователя, что значительно повышает качество звучания и уменьшает искажение. А в сочетании с первоклассным качеством электронных компонентов воспроизводимый пассивным кроссовером звук становится сбалансированным и не отличимым от оригинала.
Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.
Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.
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