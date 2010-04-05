  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    акустическая док-станция

    DS9000/10
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Оцените достоверность Оцените достоверность Оцените достоверность
      -{discount-value}

      акустическая док-станция

      DS9000/10
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Оцените достоверность

      Акустическая док-станция Philips — это способ по-иному услышать любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Оцените достоверность

      Акустическая док-станция Philips — это способ по-иному услышать любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества. Узнать обо всех преимуществах

      Оцените достоверность

      Акустическая док-станция Philips — это способ по-иному услышать любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Оцените достоверность

      Акустическая док-станция Philips — это способ по-иному услышать любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Док-станция

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        акустическая док-станция

        акустическая док-станция

        Итого:

        Оцените достоверность

        Одержимые звуком

        • для iPod/iPhone/iPad
        Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука

        Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука

        Дизайн пассивного кроссовера позволяет расслышать каждую ноту, делая звучание необыкновенно чистым, естественным и совершенным. Благодаря сложным инженерным решениям каждая деталь спектра звуковых частот разделяется и направляется соответствующим преобразователям. Сигналы никогда не направляются за пределы частотной характеристики преобразователя, что значительно повышает качество звучания и уменьшает искажение. А в сочетании с первоклассным качеством электронных компонентов воспроизводимый пассивным кроссовером звук становится сбалансированным и не отличимым от оригинала.

        Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

        Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

        Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

        Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

        Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

        Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Динамики аудиофильского качества для реалистичного звучания

        Динамики аудиофильского качества для реалистичного звучания

        Акустическая док-станция Philips оснащена кольцевым излучающим динамиком ВЧ — высококачественным преобразователем, используемым в системах Hi-Fi — который объединяет идеальное воспроизведение высоких частот с поразительной точностью и четкостью звука. Шумы и искажения снижены до абсолютного минимума, позволяя вам в полной мере оценить тончайшие нюансы музыки.

        Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        Изящно изогнутая задняя сторона для элегантного кристально-чистого звучания

        Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod classic
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
          • iPod 5-го поколения

        • Приложение для iPod/iPhone

          Бесплатная загрузка из App store
          Да
          Название приложения
          DockStudio
          Совместимость
          iPhone OS 3.0
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • управление воспроизведением
          Установки звука
          • 5-полосный эквалайзер
          • Функция DBB
          • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
          Часы
          • аналоговый дисплей
          • цифровой дисплей
          Будильник
          • несколько сигналов будильника
          • таймер отключения
          • просыпайтесь под музыку
          • просыпайтесь под звуки природы
          • просыпайтесь под фотографии

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
          • следующая и предыдущая дорожка
          • воспроизведение и пауза

        • Звук

          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Выходная мощность
          2 x 50 Вт RMS

        • Громкоговорители

          Излучатели АС
          • ВЧ-излучатели 1" — 2 шт.
          • НЧ-излучатели 4" — 2 шт.
          Улучшения АС
          Акустические системы Bass Reflex

        • Подключения

          Вход Aux
          Да

        • Комфорт

          Зарядное устройство
          • iPhone
          • iPod

        • Питание

          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • шнур питания
          Пульт ДУ
          Да
          Прочее
          Краткое руководство
          Гарантия
          • Гарантийный сертификат
          • Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

        • Размеры

          Вес брутто
          9,6  кг
          Ширина упаковки
          619  миллиметра
          Высота упаковки
          276  миллиметра
          Глубина упаковки
          276  миллиметра
          Вес
          6,5  кг
          Глубина основного устройства
          216  миллиметра
          Высота основного устройства
          214  миллиметра
          Ширина основного устройства
          562  миллиметра

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

            Подпишитесь на нашу новостную рассылку

            Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

            Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

            *
            Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.