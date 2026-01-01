Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука

Дизайн пассивного кроссовера позволяет расслышать каждую ноту, делая звучание необыкновенно чистым, естественным и совершенным. Благодаря сложным инженерным решениям каждая деталь спектра звуковых частот разделяется и направляется соответствующим преобразователям. Сигналы никогда не направляются за пределы частотной характеристики преобразователя, что значительно повышает качество звучания и уменьшает искажение. А в сочетании с первоклассным качеством электронных компонентов воспроизводимый пассивным кроссовером звук становится сбалансированным и не отличимым от оригинала.