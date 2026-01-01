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  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

акустическая док-станция

DS9000/10

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Акустическая док-станция Philips — это способ по-иному услышать любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества.

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Одержимые звуком

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  • для iPod/iPhone/iPad

Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука

Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука

Дизайн пассивного кроссовера позволяет расслышать каждую ноту, делая звучание необыкновенно чистым, естественным и совершенным. Благодаря сложным инженерным решениям каждая деталь спектра звуковых частот разделяется и направляется соответствующим преобразователям. Сигналы никогда не направляются за пределы частотной характеристики преобразователя, что значительно повышает качество звучания и уменьшает искажение. А в сочетании с первоклассным качеством электронных компонентов воспроизводимый пассивным кроссовером звук становится сбалансированным и не отличимым от оригинала.

Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

Изящно изогнутая задняя сторона для элегантного кристально-чистого звучания

Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.

Технические характеристики

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