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    DS90/10

    DS90/10
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      DS90/10

      DS90/10

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      DS90/10

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      DS90/10

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        Динамики аудиофильского качества для реалистичного звучания

        Акустическая док-станция Philips оснащена кольцевым излучающим динамиком ВЧ — высококачественным преобразователем, используемым в системах Hi-Fi — который объединяет идеальное воспроизведение высоких частот с поразительной точностью и четкостью звука. Шумы и искажения снижены до абсолютного минимума, позволяя вам в полной мере оценить тончайшие нюансы музыки.

        Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

        Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.

        Разработано для iPod/iPhone/iPad

        Установите iPod, iPhone или iPad в док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций, док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.

        Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука

        Дизайн пассивного кроссовера позволяет расслышать каждую ноту, делая звучание необыкновенно чистым, естественным и совершенным. Благодаря сложным инженерным решениям каждая деталь спектра звуковых частот разделяется и направляется соответствующим преобразователям. Сигналы никогда не направляются за пределы частотной характеристики преобразователя, что значительно повышает качество звучания и уменьшает искажение. А в сочетании с первоклассным качеством электронных компонентов воспроизводимый пассивным кроссовером звук становится сбалансированным и не отличимым от оригинала.

        Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

        Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.

        SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

        Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

        Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

        Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

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