Разработано для iPod/iPhone/iPad

Установите iPod, iPhone или iPad в док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций, док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.