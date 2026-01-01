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Больше не доступен
DTM3155/12
Звук, заполняющий ваш дом
Пусть любимые мелодии зазвучат по-новому на этой музыкальной микросистеме Philips. Технология wOOx обеспечивает мощные басы и детальный звук. Система совместима с разъемом Lightning iPhone 5 и позволяет выполнять беспроводную передачу музыки через Bluetooth.
Bluetooth® aptX
с коннектором Lightning
USB, CD, FM
50 Вт макс., излучатель басов
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
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