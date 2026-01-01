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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

DTM3155/12

Звук, заполняющий ваш дом

Пусть любимые мелодии зазвучат по-новому на этой музыкальной микросистеме Philips. Технология wOOx обеспечивает мощные басы и детальный звук. Система совместима с разъемом Lightning iPhone 5 и позволяет выполнять беспроводную передачу музыки через Bluetooth.

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Одержимые звуком

Звук, заполняющий ваш дом

  • Bluetooth® aptX

  • с коннектором Lightning

  • USB, CD, FM

  • 50 Вт макс., излучатель басов

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Технические характеристики

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