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    Series 3200

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP3241/50
    Общая оценка / 5
    • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
      -{discount-value}

      Series 3200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP3241/50
      Общая оценка / 5

      5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

      Series 3200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

      5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

      Series 3200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

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        Series 3200

        Series 3200

        Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

        - {discount-value}

        Итого:

        5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

        LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

        • 5 видов кофе
        • LatteGo
        • Глянцевый черный
        • Сенсорная панель управления
        Пять превосходных видов кофе на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

        Пять превосходных видов кофе на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

        Готовьте любимый кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

        Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

        Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

        Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.

        Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

        Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

        Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

        Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

        Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

        Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

        Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

        Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

        Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

        Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

        Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

        Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

        Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

        Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

        Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.

        До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

        До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

        При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

        Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

        Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

        Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

        Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

        Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

        Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

        Простая очистка деталей в посудомоечной машине

        Простая очистка деталей в посудомоечной машине

        Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

        • Страна происхождения

          Сделано в
          Румыния
          Разработано:
          Италия

        • Общие характеристики

          Регулируемый по высоте носик
          85–145  миллиметра
          Молочное решение
          LatteGo
          Простая очистка и обслуживание
          Совместимость с фильтром AquaClean
          Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          • Поддон для капель
          • LatteGo
          Интерфейс пользователя
          Сенсорная панель управления

        • Принадлежности

          Комплектация
          • Мерная ложка
          • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
          • Фильтр для воды AquaClean
          • Крышка для хранения LatteGo
          • Тюбик со смазкой

        • Технические характеристики

          Напряжение
          230  В
          Длина шнура
          100  см
          Частота
          50  Гц
          Емкость кувшина для молока
          0,26  л
          Вместительный резервуар для воды
          1,8  л
          Емкость контейнера для отходов
          12  порций
          Емкость для зерен
          275  г
          Вес изделия
          8  кг
          Контейнер для отходов
          Доступ с передней панели
          Емкость для воды
          Доступ с передней панели
          Совместимость с фильтром
          AquaClean
          Давление помпы
          15  бар
          Цвет и отделка
          • Черный
          • Глянцевый черный
          Размеры продукта
          246x371x433  миллиметра

        • Индивидуальная настройка

          Настройки уровня крепости
          3
          Степени помола
          12
          Объем кофе и молока
          Регулируется
          Регулировка крепости перед приготовлением
          Да
          Настройки температуры
          3

        • Разнообразные функции

          Кофе и другие напитки
          • Эспрессо
          • Горячая вода
          • Капучино
          • Кофе
          • Латте макиато
          • Американо
          Приготовление молотого кофе
          Да
          Двойная порция
          Да
          Двойная порция молочного напитка
          Нет

        • Другие функции

          Съемная варочная группа
          Да
          Герметичная конструкция
          Да
          Уведомления о необходимости удаления налета
          Да
          AquaClean
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Социальная ответственность

          Экорежим
          Да
          Маркировка энергоэффективности
          Класс A
          Потребляемая мощность при заваривании
          1500  Вт
          Упаковка пригодна для вторичной переработки
          >95  %

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            • Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.
            • *Для температуры от 70 до 82 °C.
            • **На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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