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Больше не доступен
5 видов кофе
LatteGo
Глянцевый черный
Сенсорный дисплей
Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.
Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.
4.8
из 5
31
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Lavanda34
27/04/2022
Україна
Смачна кава
Дуже гарна кавомашина.Доступне управління,все легко регулюється.Смачні напої,та гарна молочна пінка. Зйомний заварювальний блок,раз у тиждень треба мити.Кава завжди допомагає нам з ранку.Рекомендую.
Плюсы
Молочна система
Минусы
Немає
Этот отзыв про Серия 3200 EP3241/50 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Этот отзыв про Серия 3200 EP3241/50 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Сергій К.
19/02/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудова Кава за декілька хвили!
Дуже гарна і проста у використанні кавомашина, яку можна настроїти під власні смаки, ступінь помолу, об’єм напою и т.д. Легко та швидко мити молочник, варочну групу! Ціна-якість
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Taha25
05/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Найкраща кавомашина!)
Обирала кавомашину за кількістю програм та зручністю. Програм багато - це великий плюс, і вони дуже зручні у використанні. Новий спінювач молока - це просто космос! Ніяких шлангів, ніякої мороки з тим, щоб помити - і це мега-зручно! Раз на декілька місяців потрібно використовувати таблетки для очищення та змащувати внутрішню частину, але все це робиться легко і швидко.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.
Для температуры от 70 до 82 °C.
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
не входит в комплект поставки