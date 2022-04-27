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  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

Больше не доступен

Серия 3200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP3241/50

4.8
| (31) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*
Посмотреть все преимущества

LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

  • 5 видов кофе

  • LatteGo

  • Глянцевый черный

  • Сенсорный дисплей

5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

31

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

3
2

27/04/2022

Україна

Україна

Смачна кава

Дуже гарна кавомашина.Доступне управління,все легко регулюється.Смачні напої,та гарна молочна пінка. Зйомний заварювальний блок,раз у тиждень треба мити.Кава завжди допомагає нам з ранку.Рекомендую.

Плюсы

Молочна система

Минусы

Немає

Этот отзыв про Серия 3200 EP3241/50 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Этот отзыв про Серия 3200 EP3241/50 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

19/02/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудова Кава за декілька хвили!

Дуже гарна і проста у використанні кавомашина, яку можна настроїти під власні смаки, ступінь помолу, об’єм напою и т.д. Легко та швидко мити молочник, варочну групу! Ціна-якість

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

05/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Найкраща кавомашина!)

Обирала кавомашину за кількістю програм та зручністю. Програм багато - це великий плюс, і вони дуже зручні у використанні. Новий спінювач молока - це просто космос! Ніяких шлангів, ніякої мороки з тим, щоб помити - і це мега-зручно! Раз на декілька місяців потрібно використовувати таблетки для очищення та змащувати внутрішню частину, але все це робиться легко і швидко.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

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      Примечания

      1. Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.

      2. Для температуры от 70 до 82 °C.

      3. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      4. не входит в комплект поставки