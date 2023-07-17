Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
5 видов кофе
LatteGo
Белый
Сенсорный дисплей
Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.
Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.
4.7
из 5
21
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
Svitlana S
17/07/2023
Україна
Часть акции
Подобаються функції кавоварки.
Чудове латте з пінкою, запашне капучіно. Все, що треба для чудового ранку...
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
15/05/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дана кавомашина дуже зручна в користуванні
Саме ця модель гарно підходить для домашнього користування. Зручний забір молока зовні, забезпечує легке миття. Зрозумілий інтерфейс, 5 видів смачної кави, густа пінка. Рекомендую. Не пошкодуєте.
Плюсы
Так
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
enniya
30/03/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
наконец-то моя мечта сбылась!
давно мечтала о такой кофемашине и вот моя мечта осуществилась. ни на секунду не пожалела о приобретении. она превзошла все мои ожидания. кофе получается отменный, но на зернах экономить не стоит. капучино и лате просто бомбические получаются! легкая в управлении и обслуживании
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.
Для температуры от 70 до 82 °C.
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
не входит в комплект поставки