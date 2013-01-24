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Series 3200

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP3243
Общая оценка / 5
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
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    Series 3200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP3243
    Общая оценка / 5

    5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

    Series 3200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

    5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

    Series 3200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд* Узнать обо всех преимуществах

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      5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

      • 5 видов кофе
      • LatteGo
      • Белый
      • Сенсорная панель управления
      Пять превосходных видов кофе на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

      Пять превосходных видов кофе на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

      Готовьте любимый кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

      Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

      Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

      Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Капучинатор LatteGo на высокой скорости взбивает молоко в круглой камере, а затем подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре.

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

      Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

      Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

      Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

      Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять*

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять*

      Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

      Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

      Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

      Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

      Простая очистка деталей в посудомоечной машине

      Простая очистка деталей в посудомоечной машине

      Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Италия
        Сделано в
        Румыния

      • Общие характеристики

        Молочное решение
        LatteGo
        Пользовательский интерфейс
        Сенсорная панель управления

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина для молока
        0,26  л
        Емкость контейнера для отходов
        12  порций
        Частота
        50  Гц
        Высота чашки (макс.)
        150  миллиметра
        напряжение
        230  В
        Цвет и отделка
        • Черный
        • Белый
        Длина шнура
        100  см
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с передней панели
        Вес изделия
        8  кг
        Габариты изделия
        246x371x433  миллиметра
        Емкость для зерен
        275  г
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л
        Давление помпы
        15  бар

      • Персональные настройки

        Настройки уровня крепости
        3
        Степени помола
        12
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Настройки температуры
        3
        Объем кофе и молока
        Регулируемый

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Горячая вода
        • Капучино
        • Кофе
        • Латте макиато
        • Американо
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие возможности

        Съемная варочная группа
        Да
        Герметичная конструкция
        Да
        Уведомления о необходимости удаления налета
        Да
        AquaClean
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Фильтр для воды AquaClean
        • Тюбик со смазкой
        • Мерная ложка
        • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        • Крышка для хранения LatteGo

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Экорежим
        Да
        Маркировка энергоэффективности
        Класс A
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  Вт
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        > 95  %

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            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
            • Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2017 г.
            • для температуры от 70 до 82 °C

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