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  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

Серия 3200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP3243/50

4.7
| (21) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд**
Посмотреть все преимущества

LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока**

5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

  • 5 видов кофе

  • LatteGo

  • Белый

  • Сенсорный дисплей

5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.7

из 5

21

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

3
2

17/07/2023

Україна

Україна

Подобаються функції кавоварки.

Чудове латте з пінкою, запашне капучіно. Все, що треба для чудового ранку...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

15/05/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дана кавомашина дуже зручна в користуванні

Саме ця модель гарно підходить для домашнього користування. Зручний забір молока зовні, забезпечує легке миття. Зрозумілий інтерфейс, 5 видів смачної кави, густа пінка. Рекомендую. Не пошкодуєте.

Плюсы

Так

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

30/03/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

наконец-то моя мечта сбылась!

давно мечтала о такой кофемашине и вот моя мечта осуществилась. ни на секунду не пожалела о приобретении. она превзошла все мои ожидания. кофе получается отменный, но на зернах экономить не стоит. капучино и лате просто бомбические получаются! легкая в управлении и обслуживании

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

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      Примечания

      1. Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.

      2. Для температуры от 70 до 82 °C.

      3. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      4. не входит в комплект поставки