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Больше не доступен
Звук высокой четкости — куда бы вы ни отправились
Сверхтонкие и легкие наушники Philips Fidelio F1 идеально подходят для путешествий: в одной модели прекрасно сочетаются безупречное качество звучания, удобная посадка и прочность. Тщательно продуманная конструкция обеспечивает звук высокой четкости и превосходную шумоизоляцию в любых условиях.
Звук высокого разрешения
Накладные
Уникальные подушечки из пеноматериала
Компактно складываются
Точные высококачественные 40-мм излучатели, акустическое оформление закрытого типа и система Bass Reflex — это результат тщательной проработки каждой акустической характеристики командой Fidelio. Наушники Fidelio F1 воспроизводят невероятно насыщенные басы, чистые высокие и естественные средние частоты, что в совокупности и составляет качество звучания Fidelio.
Наушники Fidelio F1 оснащены элементами управления и микрофоном для удобного переключения с прослушивания музыки на звонки. Слушайте музыку и всегда оставайтесь на связи с близкими людьми.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Georg
08/04/2018
Україна
Хорошие по звуку и дизайну наушники.
Хорошие по звуку и дизайну наушники. Немного окрашивают звук, но это придает дополнительного драйва при прослушивании ритмичных композиций. Качество сборки высокое. Не смотря на то, что амбушюры из кожзама, уши не испытывают дискомфорта при длительном использовании. Что касается долговечности материала самих амбушюр, то тут есть замечание: через 8 месяцев кожзам между звуковыми отверстиями, где тонкие перемычки, износился и порвался. Это было бы не так страшно, но найти амбушюры на замену не удалось. Попробую обратиться в службу поддержки. В целом, наушники очень понравились.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Fidelio F1 Наушники с микрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Fidelio F1 Наушники с микрофоном