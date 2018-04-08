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  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
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Больше не доступен

FidelioНаушники с микрофоном

F1/00

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Звук высокой четкости — куда бы вы ни отправились

Сверхтонкие и легкие наушники Philips Fidelio F1 идеально подходят для путешествий: в одной модели прекрасно сочетаются безупречное качество звучания, удобная посадка и прочность. Тщательно продуманная конструкция обеспечивает звук высокой четкости и превосходную шумоизоляцию в любых условиях.

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Звук высокой четкости — куда бы вы ни отправились

  • Звук высокого разрешения

  • Накладные

  • Уникальные подушечки из пеноматериала

  • Компактно складываются

Фирменное звучание Fidelio: невероятно чистый звук и воспроизведение мельчайших деталей

Фирменное звучание Fidelio: невероятно чистый звук и воспроизведение мельчайших деталей

Точные высококачественные 40-мм излучатели, акустическое оформление закрытого типа и система Bass Reflex — это результат тщательной проработки каждой акустической характеристики командой Fidelio. Наушники Fidelio F1 воспроизводят невероятно насыщенные басы, чистые высокие и естественные средние частоты, что в совокупности и составляет качество звучания Fidelio.

Встроенные элементы управления для удобного переключения между музыкой и вызовами

Встроенные элементы управления для удобного переключения между музыкой и вызовами

Наушники Fidelio F1 оснащены элементами управления и микрофоном для удобного переключения с прослушивания музыки на звонки. Слушайте музыку и всегда оставайтесь на связи с близкими людьми.

Стильный чехол из искусственной замши: удобное хранение и защита

Стильный чехол из искусственной замши: удобное хранение и защита

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

08/04/2018

Україна

Україна

Хорошие по звуку и дизайну наушники.

Хорошие по звуку и дизайну наушники. Немного окрашивают звук, но это придает дополнительного драйва при прослушивании ритмичных композиций. Качество сборки высокое. Не смотря на то, что амбушюры из кожзама, уши не испытывают дискомфорта при длительном использовании. Что касается долговечности материала самих амбушюр, то тут есть замечание: через 8 месяцев кожзам между звуковыми отверстиями, где тонкие перемычки, износился и порвался. Это было бы не так страшно, но найти амбушюры на замену не удалось. Попробую обратиться в службу поддержки. В целом, наушники очень понравились.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Fidelio F1 Наушники с микрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Fidelio F1 Наушники с микрофоном

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