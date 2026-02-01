Подорожуйте з високоточним звуком – завжди

Надтонкі та легкі Philips Fidelio F1 – це ідеальний супутник у подорожах. Ці навушники, які поєднують у собі високу якість звуку, розумний комфорт та міцність, створено для відтворення звуку високої чіткості та надійної відмінної ізоляції шумів, де б Ви не були.