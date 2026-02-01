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Більше не доступний

FidelioНавушники з мікрофоном

F1/00

Подорожуйте з високоточним звуком – завжди

Надтонкі та легкі Philips Fidelio F1 – це ідеальний супутник у подорожах. Ці навушники, які поєднують у собі високу якість звуку, розумний комфорт та міцність, створено для відтворення звуку високої чіткості та надійної відмінної ізоляції шумів, де б Ви не були.

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Подорожуйте з високоточним звуком – завжди

  • Аудіо високої роздільності

  • Накладні

  • Розкішні амбушури з піноматеріалу

  • Пласке складання

Безперечно чисте, насичене деталями фірмове звучання Fidelio

Безперечно чисте, насичене деталями фірмове звучання Fidelio

Точні високоякісні 40-мм динаміки, акустична конструкція закритого типу та система з відображенням басів є частиною ретельної обробки звуку Fidelio. Навушники Fidelio F1 забезпечують однакові насичені баси, чіткі високі частоти та природні середні частоти – безперечні особливості обробки звуку Fidelio.

Інтегрований пульт дистанційного керування для легкого перемикання між музикою та викликами

Інтегрований пульт дистанційного керування для легкого перемикання між музикою та викликами

Навушники Fidelio F1 пропонують інтегроване керування та мікрофон для легкого перемикання між музикою та викликами. Завжди залишайтеся на зв’язку з важливими людьми та музикою.

Стильний футляр зі штучної замші для легкого зберігання та захисту

Стильний футляр зі штучної замші для легкого зберігання та захисту

Технічні характеристики

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