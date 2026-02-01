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F1/00
Подорожуйте з високоточним звуком – завжди
Надтонкі та легкі Philips Fidelio F1 – це ідеальний супутник у подорожах. Ці навушники, які поєднують у собі високу якість звуку, розумний комфорт та міцність, створено для відтворення звуку високої чіткості та надійної відмінної ізоляції шумів, де б Ви не були.
Аудіо високої роздільності
Накладні
Розкішні амбушури з піноматеріалу
Пласке складання
Точні високоякісні 40-мм динаміки, акустична конструкція закритого типу та система з відображенням басів є частиною ретельної обробки звуку Fidelio. Навушники Fidelio F1 забезпечують однакові насичені баси, чіткі високі частоти та природні середні частоти – безперечні особливості обробки звуку Fidelio.
Навушники Fidelio F1 пропонують інтегроване керування та мікрофон для легкого перемикання між музикою та викликами. Завжди залишайтеся на зв’язку з важливими людьми та музикою.
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