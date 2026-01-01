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Больше не доступен
FWM185/12
Слушайте любимую музыку на MP3-CD в отличном звучании
Ощутите постоянное удовольствие от прослушивания до 10 часов записей в форматах CD/MP3/WMA на системе FWM185. Продлите удовольствие от прослушивания музыки дома с портативным плеером - с прямым USB и встроенным плеером MP3.
Воспроизведение MP3-CD
Прямой порт USB
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
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