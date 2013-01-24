Простой, быстрый и эффективный
Этот легкий и качественный утюг Philips GC135/01 позволит вам сделать процесс глажения простым и эффективным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
Этот легкий и качественный утюг Philips GC135/01 позволит вам сделать процесс глажения простым и эффективным. Узнать обо всех преимуществах
Простой, быстрый и эффективный
Этот легкий и качественный утюг Philips GC135/01 позволит вам сделать процесс глажения простым и эффективным. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
Этот легкий и качественный утюг Philips GC135/01 позволит вам сделать процесс глажения простым и эффективным. Узнать обо всех преимуществах
При достижении заданной температуры индикатор выключается.
Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.
Мощный утюг Philips 1100 Вт
Желобок для пуговиц облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.
Технология литой подошвы для более быстрого и равномерного нагрева
Быстрое и мощное разглаживание складок
Комфортное глажение
Легко использовать
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30