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Больше не доступен
2300 Вт
Паровой удар 180 г
Постоянная подача пара 35 г/мин.
Керамическая подошва
Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы
Награды
5.0
из 5
11
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Антоніна876533
09/11/2021
Україна
Рекомендую
Користуюсь більше року, жодних нарікань. Чудово виконує свої функції
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска
Mila2307
26/10/2021
Україна
Недорога парова праска
Швидко нагрівається,має керамічну підошву,достатньо вмістима ємність для води,хороший удар пари
Плюсы
Недорога класна праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Slavaslava1608
26/10/2021
Україна
Чудовий вибір за свою ціну
Користуюсь 3 роки ,ніяких нарікань ,все працює,ніяких поломок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска