Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Паровой утюг
Итого:
Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы
Благодаря увеличенному отверстию наполнять и опустошать резервуар для воды теперь еще проще.
Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.
Шнур оборачивается вокруг базы утюга и закрепляется с помощью зажима для экономии пространства.
Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.
Легкость использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Хранение
Размеры и вес
Экологичность
Гарантия
GC026/80
GC026/30
GC026/00
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.