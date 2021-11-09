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  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца
  • Более быстрое глажение от начала и до конца

Больше не доступен

EasySpeed AdvancedПаровой утюг

GC2671/50

5
| (11) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Более быстрое глажение от начала и до конца
Теперь вы сможете гладить быстрее и эффективнее благодаря ускоренному разогреву, разбрызгивателю воды XL, мощной подаче пара, прочной и гладкой керамической подошве и, конечно, системе "капля-стоп". Вот пять составляющих превосходного результата глажения.
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5 способов ускорения процесса глажения

Более быстрое глажение от начала и до конца

  • 2300 Вт

  • Паровой удар 180 г

  • Постоянная подача пара 35 г/мин.

  • Керамическая подошва

2300 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

2300 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.

Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

11

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Рекомендую

Користуюсь більше року, жодних нарікань. Чудово виконує свої функції

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Недорога парова праска

Швидко нагрівається,має керамічну підошву,достатньо вмістима ємність для води,хороший удар пари

Плюсы

Недорога класна праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудовий вибір за свою ціну

Користуюсь 3 роки ,ніяких нарікань ,все працює,ніяких поломок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

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