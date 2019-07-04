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Больше не доступен
2400 Вт
Паровой удар 180 г
Постоянная подача пара 40 г/мин
Керамическая подошва
Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Награды
5.0
из 5
20
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Sandasan
04/07/2019
Україна
Отличный утюг за умеренную цену.
Утюг очень понравился. Быстро греется, качественно скользит по ткани. Ещё и обладает способностью выключаться при бездействии. Прямо смарт-утюг:)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2676/20 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2676/20 Паровой утюг
Svys
03/07/2021
Україна
Якісно працює вже 16 місяців
Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.
Плюсы
Чудове співвідношення якості до ціни
Минусы
При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
ВиталийК
22/06/2021
Україна
Виріб має добри функціі
Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.
Плюсы
Качественный и надежный продукт
Минусы
Короткий провод.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска