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Больше не доступен
2400 Вт
Постоянная подача пара 40 г/мин
Паровой удар 150 г
Подошва SteamGlide
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Награды
4.9
из 5
43
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Nastya33
26/02/2021
Україна
Утюг бомбический
У нас был хороший утюг, отработал 12 лет, я думала лучше не бывает. Но я ошибалась. Этот утюг превзошёл все мои ожидания. Всем советую.
Плюсы
Идеальное разглаживание сразу
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2996/20 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2996/20 Паровой утюг
Yovenko
05/04/2020
Україна
Простой, но практичный утюг
Из всех утюгов в средней цене выбор остановила на этом. Он легкий, удобный в руке, мощный, с узким носиком, собирает не Китай. Вообщемм сбалансированный и идеально подходит для повседневного использования
Плюсы
Легкий, удобный в руке, мощный
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2994/20 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2994/20 Паровой утюг
Popova
10/11/2021
Україна
Чудова праска
Легко розгладжує найважчі складки одним проведенням ! Дуже задоволена покупкою ❤️❤️
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2994/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2994/20 Парова праска
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