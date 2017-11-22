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  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron

Больше не доступен

EcoCareПаровой утюг

GC3740/02

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными.

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с автоматическим энергосберегающим режимом, 30 % переработанных материалов

100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.

  • 2400 Вт

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

22/11/2017

Україна

Україна

Дуже чудово прасує одяг з любої тканини. Легкий у роботі. Використовую багато років. Пропоную.

[Employee of philipsglobal] Дуже чудово прасує одяг з любої тканини. Легкий у роботі. Використовую багато років. Пропоную.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг

02/08/2017

Україна

Україна

Відмінна якість.

Цією праскою користуюсь давно,і дуже задоволена! Зручні режими вибору температур,є функція не протікання води,потужний пар,отвори є по всій підошві,що рівномірно розприділяють його по поверхні одягу.Економний у використанні електроенергії.Не залишає блискучих слідів.Не важкий.Я задоволенна!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг

01/08/2017

Україна

Україна

Відмінна якість.

Маю дві праски і обі від Philips.Одну купувала сама,другу подарувала сестра.Як раз ця модель є подарунком.Проста у використанні,поверхня добре ковзає,потужний пар,вода не протікає.Різні парові режими,плавне регулювання температури.Дуже задоволенна.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг

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