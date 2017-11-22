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Больше не доступен
100 % мощность подачи пара, потребление энергии снижено на 25 %*.
Благодаря инновационной технологии мощность пара используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в этом утюге от Philips являются вторично переработанными.
2400 Вт
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Награды
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Maska
22/11/2017
Україна
Дуже чудово прасує одяг з любої тканини. Легкий у роботі. Використовую багато років. Пропоную.
[Employee of philipsglobal] Дуже чудово прасує одяг з любої тканини. Легкий у роботі. Використовую багато років. Пропоную.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг
Juli27
02/08/2017
Україна
Відмінна якість.
Цією праскою користуюсь давно,і дуже задоволена! Зручні режими вибору температур,є функція не протікання води,потужний пар,отвори є по всій підошві,що рівномірно розприділяють його по поверхні одягу.Економний у використанні електроенергії.Не залишає блискучих слідів.Не важкий.Я задоволенна!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг
Juli27
01/08/2017
Україна
Відмінна якість.
Маю дві праски і обі від Philips.Одну купувала сама,другу подарувала сестра.Як раз ця модель є подарунком.Проста у використанні,поверхня добре ковзає,потужний пар,вода не протікає.Різні парові режими,плавне регулювання температури.Дуже задоволенна.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EcoCare GC3740/02 Паровой утюг