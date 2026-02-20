КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

EcoCare Паровой утюг

Больше не доступен

Поддержка

EcoCareПаровой утюг

GC3740/02

EcoCare Паровой утюг

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Quick start guide Philips EcoCare Steam iron

  • PDF файл, 3.4 MB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips EcoCare Steam iron GC3740/02 - English (US)

  • PDF файл, 25.7 kB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь