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Мощность и точность
Для простого разглаживания самых жестких складок мощный утюг Ionic DeepSteam подойдет как нельзя лучше. Благодаря подошве SteamGlide он обладает великолепным скольжением и мощной подачей пара, проникающего глубоко в одежду.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и точность
Для простого разглаживания самых жестких складок мощный утюг Ionic DeepSteam подойдет как нельзя лучше. Благодаря подошве SteamGlide он обладает великолепным скольжением и мощной подачей пара, проникающего глубоко в одежду.
Мощность и точность
Для простого разглаживания самых жестких складок мощный утюг Ionic DeepSteam подойдет как нельзя лучше. Благодаря подошве SteamGlide он обладает великолепным скольжением и мощной подачей пара, проникающего глубоко в одежду.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и точность
Для простого разглаживания самых жестких складок мощный утюг Ionic DeepSteam подойдет как нельзя лучше. Благодаря подошве SteamGlide он обладает великолепным скольжением и мощной подачей пара, проникающего глубоко в одежду.
В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор.
Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.
Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!
Аксессуары
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Гладкое скольжение
Технические характеристики
Вес и габариты
GC026/30
GC026/80
GC026/00