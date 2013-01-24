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    Паровой утюг

    GC4440
    Общая оценка / 5
    • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность
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      Паровой утюг

      GC4440
      Общая оценка / 5

      Мощность и точность

      Для простого разглаживания самых жестких складок мощный утюг Ionic DeepSteam подойдет как нельзя лучше. Благодаря подошве SteamGlide он обладает великолепным скольжением и мощной подачей пара, проникающего глубоко в одежду.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Паровой утюг

      Мощность и точность

      Для простого разглаживания самых жестких складок мощный утюг Ionic DeepSteam подойдет как нельзя лучше. Благодаря подошве SteamGlide он обладает великолепным скольжением и мощной подачей пара, проникающего глубоко в одежду.

      Мощность и точность

      Для простого разглаживания самых жестких складок мощный утюг Ionic DeepSteam подойдет как нельзя лучше. Благодаря подошве SteamGlide он обладает великолепным скольжением и мощной подачей пара, проникающего глубоко в одежду.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Паровой утюг

      Мощность и точность

      Для простого разглаживания самых жестких складок мощный утюг Ionic DeepSteam подойдет как нельзя лучше. Благодаря подошве SteamGlide он обладает великолепным скольжением и мощной подачей пара, проникающего глубоко в одежду.

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        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощность и точность

        Легкое удаление складок с системой Ionic DeepSteam

        Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

        Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

        В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

        Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор

        Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор

        Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор.

        Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Включено в комплект
          • Зажим для удобного хранения шнура
          • Термозащитное покрытие

        • Комфортное глажение

          Дополнительный комфорт
          • Свободный поворот шнура на 360 градусов
          • Мягкая ручка
          Управляемая очистка от накипи
          Двойная система очистки от накипи
          Никаких протечек
          Система "капля-стоп"
          Безопасен в использовании
          • Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
          • Превышает международные стандарты перепада напряжения
          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Объем резервуара для воды
          335  мл

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          до 40 г/мин
          Функция Ionic DeepSteam
          Функция Ionic DeepSteam
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Паровой носик
          Распылитель
          Да
          Паровой удар
          до 100 г/мин
          Вертикальное отпаривание
          Да

        • Легко использовать

          Быстрый нагрев
          Да

        • Гладкое скольжение

          Подошва
          Подошва SteamGlide

        • Технические характеристики

          Частота
          50–60
          Питание
          2400
          напряжение
          220–240

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          303 x 120 x 152 мм
          Вес продукта
          1,70

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