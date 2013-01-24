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    Azur

    Паровой утюг

    GC4567/80
    Общая оценка / 5
    • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
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      Azur Паровой утюг

      GC4567/80
      Общая оценка / 5

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Azur Паровой утюг

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Azur Паровой утюг

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

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        Azur

        Azur

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гарантированно оптимальная подача пара

        С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

        • Постоянная подача пара 50 г/мин
        • Паровой удар 250 г
        • Подошва SteamGlide Advanced
        Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

        Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

        Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

        2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

        2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

        Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Система быстрой очистки от накипи

        Система быстрой очистки от накипи

        Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

        Подошва SteamGlide Advanced для превосходного скольжения по ткани любого типа

        Подошва SteamGlide Advanced для превосходного скольжения по ткани любого типа

        Уникальная подошва SteamGlide Advanced с улучшенным слоем из титана и усовершенствованным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

        Технические характеристики

        • Технология

          Для всех тканей, допускающих глажение
          Да

        • Быстрое разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          50  г/мин
          Питание
          2600  Вт
          Готовность к использованию
          2  мин
          Паровой удар
          250  г
          напряжение
          240  В
          Распыление воды
          Да

        • Легко использовать

          Превосходное скольжение подошвы
          3  звезд
          Название подошвы
          SteamGlide Advanced
          Встроенная розетка
          Да
          Длина шнура питания
          2  м
          Элементы управления режимами подачи пара на ручке
          Да
          Устойчивость подошвы к царапинам
          4  звезд
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Система "капля-стоп"
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Быстрая очистка от накипи

        • Размер и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          13,7 x 16,7 x 33,2  см
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          12,88 x 15,33 x 31,95  см
          Вес (с упаковкой)
          1,791  кг
          Вес утюга
          1,552  кг
          Вес утюга + подставка
          1,569  кг

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

        • Экологичность

          Упаковка изделия
          Полностью перерабатываемое сырье
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

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