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Больше не доступен
Постоянная подача пара 50 г/мин
Паровой удар 250 г
Подошва SteamGlide Advanced
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Награды
4.6
из 5
17
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Ulyuna
02/04/2020
Україна
Утюг GC4537
Отличный утюг, с лёгкостью справляется с поставленной задачей. Хороший паровой удар, для домашнего использования, то, что нужно. Удобно очистить от накипи, кнопка для пара находится прям под пальцем, а не сверху, хорошо скользит. Очень узкий носик, удобно прогладивать между пуговиц.
Плюсы
Паровой удар, подошва, очистка, кнопка пара.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4537/70 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4537/70 Паровой утюг
Cone
17/09/2019
Україна
Глажу с удовольствием
Отглаживает даже мятый лен. Сам утюг скользит отлично, легкий. Воды хватает на одни х/б брюки и 4-3 рубашки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4537/70 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4537/70 Паровой утюг
Ksju
26/12/2021
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Azur,тільки Azur!!!!!!!
З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!
Плюсы
Автоочистка,автовідкючення
Минусы
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Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4567/80 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4567/80 Парова праска