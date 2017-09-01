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Паровой утюг с технологией OptimalTEMP
Итого:
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Длина шнура 3 метра для максимального удобства.
Благодаря мощной и постоянной подаче пара в ткань теперь проникает на 20 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.
Утюг оснащен интеллектуальным напоминанием об очистке от накипи, которое сообщает, когда требуется выполнить эту процедуру. Просто нажмите на кнопку Calc-Clean на резервуаре для воды, чтобы очистить утюг от накипи и обеспечить оптимальную подачу пара
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.
Благодаря особому конструктивному решению в ткань может проникать на 20 %* больше пара, поэтому превосходные результаты достигаются еще быстрее.
Легкость использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размеры и вес
Экологичность
Гарантия
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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