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    Azur Advanced

    Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

    GC4932/20
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    • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов* Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов* Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
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      Azur Advanced Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

      GC4932/20
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        Azur Advanced

        Azur Advanced

        Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

        Итого:

        Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

        Без риска прожечь ткань

        • 2600 Вт
        • Постоянная подача пара 50 г/мин
        • паровой удар 220 г
        • Подошва SteamGlide Plus
        Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

        Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

        Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.

        2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

        2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

        Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        Длина шнура 3 метра для максимального удобства.

        Благодаря мощной подаче (50 г) в ткань может проникать на 20 % больше пара*

        Благодаря мощной подаче (50 г) в ткань может проникать на 20 % больше пара*

        Благодаря мощной и постоянной подаче пара в ткань теперь проникает на 20 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

        Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

        Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

        Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

        Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

        Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

        Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

        Интеллектуальное напоминание об очистке утюга от накипи

        Интеллектуальное напоминание об очистке утюга от накипи

        Утюг оснащен интеллектуальным напоминанием об очистке от накипи, которое сообщает, когда требуется выполнить эту процедуру. Просто нажмите на кнопку Calc-Clean на резервуаре для воды, чтобы очистить утюг от накипи и обеспечить оптимальную подачу пара

        Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

        Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

        Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

        Пар глубоко проникает в ткань для превосходных быстрых результатов

        Благодаря особому конструктивному решению в ткань может проникать на 20 %* больше пара, поэтому превосходные результаты достигаются еще быстрее.

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          350  ml
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Название подошвы
          SteamGlide Plus
          Система "капля-стоп"
          Да
          Длина шнура питания
          2  m
          Устойчивое вертикальное положение
          Да
          Большое отверстие для залива воды
          Да
          Автоотключение
          Да

        • Быстрое разглаживание складок

          Мощность
          2600  W
          Постоянная подача пара
          50  g/min
          Паровой удар
          220  g
          Вертикальное отпаривание
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Функция самоочистки

        • Размеры и вес

          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          33,3 x 17,5 x 13,5  cm

        • Экологичность

          Руководство пользователя
          из 100 % переработанной бумаги

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

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              • Для всех тканей, допускающих глажение
              • По сравнению с GC4910

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