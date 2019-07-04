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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
2600 Вт
Постоянная подача пара 50 г/мин
паровой удар 220 г
Подошва SteamGlide Plus
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Длина шнура 3 метра для максимального удобства.
Награды
5.0
из 5
20
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Sandasan
04/07/2019
Україна
Отличный утюг за умеренную цену.
Утюг очень понравился. Быстро греется, качественно скользит по ткани. Ещё и обладает способностью выключаться при бездействии. Прямо смарт-утюг:)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2676/20 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2676/20 Паровой утюг
Svys
03/07/2021
Україна
Якісно працює вже 16 місяців
Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.
Плюсы
Чудове співвідношення якості до ціни
Минусы
При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
ВиталийК
22/06/2021
Україна
Виріб має добри функціі
Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.
Плюсы
Качественный и надежный продукт
Минусы
Короткий провод.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Для всех тканей, допускающих глажение
По сравнению с GC4910