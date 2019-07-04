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  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

Больше не доступен

Azur AdvancedПаровой утюг с технологией OptimalTEMP

GC4932/20

5
| (20) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань*, благодаря технологии OptimalTEMP; теперь пар проникает в ткань на 20 % глубже для быстрого разглаживания складок.*
Посмотреть все преимущества

Без риска прожечь ткань

Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

  • 2600 Вт

  • Постоянная подача пара 50 г/мин

  • паровой удар 220 г

  • Подошва SteamGlide Plus

Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.

2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

Удлиненный шнур для удобства перемещения

Удлиненный шнур для удобства перемещения

Длина шнура 3 метра для максимального удобства.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

20

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный утюг за умеренную цену.

Утюг очень понравился. Быстро греется, качественно скользит по ткани. Ещё и обладает способностью выключаться при бездействии. Прямо смарт-утюг:)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2676/20 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2676/20 Паровой утюг

03/07/2021

Україна

Україна

Якісно працює вже 16 місяців

Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.

Плюсы

Чудове співвідношення якості до ціни

Минусы

При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

22/06/2021

Україна

Україна

Виріб має добри функціі

Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.

Плюсы

Качественный и надежный продукт

Минусы

Короткий провод.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

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      Примечания

      1. Для всех тканей, допускающих глажение

      2. По сравнению с GC4910