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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

Больше не доступен

PerfectCare VivaПарогенератор

GC7057/20

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Парогенератор Philips ускоряет и упрощает процесс глажения. Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения.
Посмотреть все преимущества

настройка температуры не требуется

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

  • Максимальное давление насоса — 6 бар

  • Паровой удар до 340 г

  • Резервуар для воды емкостью 2 л

  • Компактный дизайн

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

супер крутий парогенератор

Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

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      Примечания

      1. По сравнению с паровым утюгом Philips EasySpeed