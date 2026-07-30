Технология Silent Steam: мощная подача пара и минимум шума

Гладьте с удовольствием в кругу семьи или за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум парогенератора. Технология Silent Steam обеспечивает мощную и бесшумную подачу пара. Ваш парогенератор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.