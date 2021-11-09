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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Максимальное давление насоса — 6,5 бар
Паровой удар до 440 г
Резервуар для воды емкостью 2,5 л
Сверхлегкий утюг
Резервуар для воды имеет увеличенный объем 2,5 л, чтобы вы могли непрерывно использовать парогенератор в течение 3 часов, не доливая воду в резервуар. Вы также сможете легко контролировать уровень воды с любой стороны благодаря прозрачному материалу резервуара. Резервуар также оснащен большим удобным отверстием, которое позволяет наполнять его под краном, из кувшина или бутылки в любое время, прямо во время глажения.
Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Уникальная, тщательно продуманная функция Easy De-Calc Plus эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы утюга сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, снимите клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.
Награды
5.0
из 5
7
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Safffka
09/11/2021
Україна
Найкращий подарунок
Найкращий подарунок собі чи дружині, матері, коханій. Дуже легко прасує навіть складний одяг, нічого не пропалює, м‘яко ковзає, дійсно добре пропарює навіть товсті шари тканини. Зручно та швидко прасує. Все продумано, легко зібрати та скласти, злити накип
Плюсы
Дуже зручний, продуманий
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Ромашка 1504
09/11/2021
Україна
Идеальный выбор!
Пользуюсь данным девайсом уже 2 года! Нареканий на работу, качество нет! Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, качество, долговечность! Легкий, с большим резервуаром для воды, что позволяет длительно использовать утюг без доливаний воды. К тому же резервуар прозрачный, что даёт возможность визуально оценивать остаточный уровень воды. Вода не вытекает на одежду и не оставляет мокрых и желтых пятен. Есть режим экономии электроэнергии, что позволяет экономить и это дополнительно радует). Отверстия для выхода пара есть даже на носике, что позволяет качественно гладить одежду даже в самых труднодоступных местах. Утюг на подставке надежно фиксируется фиксатором, благодаря чему его удобно и безопастно переносить с места на место. Утюг сам регулирует температуру нагрева относительно типа ткани, который гладится. Вы никогда! Не прожжёте свою одежду! Очень рекомендую к покупке данный парогенератор! За 2 года использованиями разу неподалела о своём выборе!
Плюсы
Удобство, комфорт, качество
Минусы
Никаких минусом не обнаружено во время использования в течении 2 лет.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Вад67
04/11/2021
Україна
Полноценный парогенератор с бойлером
Покупал PHILIPS PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 на подарок дочке,и вот наконец она его распаковала.Первый вопрос был -"Папа а что ты за ракету мне подарил?" Так как у нас дома тоже парогенератор Gorenje,то сравнивать есть с чем и PHILIPS показал себя на хороший порядок выше,Пар довольно мощный, ХБ футболки погладила на весу,с толстыми тканями справился легко без проблем.Плюсы то что это полноценный парогенератор с бойлером а не псевдо в котором вода подается с нижней ёмкости в утюг и пар образуется как в паровом утюге,автоматическое определение ткани,удобная система очистки как бойлера так и утюга. В общем пока одни плюсы,если вовремя проводить профилактику проблем с парогенератором не будет.Советую к покупке,а покупать или нет это уже ваш выбор.
Плюсы
Полноценный парогенератор с бойлером в основной части,автоматическое определение ткани,большая емкость для воды,довольно мощная подача пара
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Парогенератор
экономия до 45% электроэнергии на основании данных IEC 603311; ЭКОЛОГИЧНЫЙ режим работы сравнивался с ТУРБО-режимом