Год назад я стала обладательница данной модели парогенратора. Надо сказать, что в магазин бытовой техники, я пришла за вертикальным отпаривателем. Парогенраторами до этого даже не интересовалась, мне казалась громоздкий утюг, стоящий на резервуар с водой, это лишнее, неудобное приспособление, востребованные только в швейном деле. То ли вертикальный отпариватель-взял "трубку" в руку, провел вдоль вещи, и все в ажуре)) Но в ходе беседы с консультантом, который дал мне попрактиковаться с отпаривателем и парогенератором , я на деле убедилась, что второй прибор гораздо мощнее, практичнее и универсальный поможет мне в быту справиться с глажкой. И, не ошиблась-довольна на 110 процентов! Ведь этот парогенератор: выглаживает все виды тканей(универсальная подошва утюга), Не оставляет блеска и не пропаливает ткань, даже самоотключается, если забыть его на доске. А, мощность удара пара расправить любые примятости!!! Утюг забыт навсегда, даже не оставила его в кладовке, на всяк случай,отдала не глядя. Да, должна сказать почему остановилась на марке Philips--из всех предложенных брендов, именно у них самый лёгкий, хорошо скользящий утюжок, удобный работе. Покупайте и пользуйтесь